В аэропортах Львова и Шарм-эш-Шейха застряли пассажиры авиакомпании SkyUp

Причины задержки рейсов авиакомпании не сообщаются.

Из аэропорта «Львов» более чем на 10 часов задерживается сегодняшний вылет рейса в Шарм-эш-Шейх (Египет) авиакомпании SkyUp; также многочасовой является задержка с вылетом рейса Шарм-эш-Шейх-Львов авиакомпании SkyUp.

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Как сообщает пресс-служба аэропорта «Львов», «рейс SQP7132 авиакомпании SkyUp Airlines Шарм-эш-Шейх-Львов задерживается с прибытием во Львов до 22:00 (по плану 11-15).

Вылет рейса SQP7131 из Львова в Шарм-эш-Шейхе переносится на 23:00 (по плану 12-15)».

Причины задержки рейсов авиакомпании пока не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, также сегодня из аэропорта «Борисполь» в течение 14 часов не могут вылететь пассажиры рейса в Шарм-эш-Шейх (Египет) авиакомпании SkyUp.