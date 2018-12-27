В пресс-службе аэропорта «Борисполь» сообщили, что данный рейс планируется к вылету в 13.30.

Из аэропорта «Борисполь» 14 часов не могут вылететь пассажиры рейса в Шарм-эль-Шейх (Египет) авиакомпании SkyUp.

Об этом сообщил один из пассажиров рейса Киев-Шарм-эль-Шейх Роман Малык.

«Блокируем «Борисполь». Кто может, позовите 1+1, СТБ, 24, "Украину"... 14 часов ждем вылета», - написал он.

Читайте такжеПрага за $300: загадочный город тысячи шпилей, вкусной еды и уютных улочек

В пресс-службе аэропорта «Борисполь» сообщили, что рейс выполняет авиакомпания SkyUp и в скором времени пассажиры должны улететь.

«Этот рейс перенесен из «Жулян» к нам. Планируется к вылету данный рейс в 13.30. На данный момент идет регистрация на посадку», - сообщила пресс-служба в комментарии УНИАН.

Как сообщал УНИАН, в Новый год в Одессу и обратно не будет ходить часть поездов.