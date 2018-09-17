Украинская авиакомпания SkyUp отложила старт регулярных рейсов

Позиционирующая себя как национальный лоу-кост авиакомпания SkyUp обещает начать выполнение регулярных рейсов в зимнюю навигацию.

Авиакомпания SkyUp, позиционирующая себя как первый национальный лоу-кост, отложила на зимнюю навигацию начало выполнения регулярных рейсов.

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Об этом сообщил гендиректор SkyUp Евгений Хайнацкий, передает LIGA.net.

Ранее компания собиралась открыть продажу билетов на первые регулярные рейсы в июле 2018 года. Сейчас перевозчик выполняет чартерные полеты в интересах туроператора Join UP! из Киева (Жуляны), Харькова, Одессы, Львова и Запорожья на курорты Египта, Албании и Турции.

"Реализация наших планов чуть-чуть задерживается. Начало регулярных рейсов зависит от поставки самолетов. Сейчас мы находимся на стадии получения третьего самолета. Я думаю, что до конца сентября он будет внесен в реестр гражданских воздушных судов Госавиаслужбы. Поэтому давайте дождемся октября, когда у нас будет анонсирование начала продаж билетов на регулярные рейсы", - сказал Хайнацкий.

Он уточнил, что возможно авиакомпания откроет первые регулярные рейсы в октябре, а программа полетов будет выполняться в зимнюю навигацию (конец октябрь 2018 - март 2019 гг).

Кроме того, до конца года компания планирует расширить флот. "Мы стремимся к цифре пять. К концу сентября у нас будет три самолета и еще два ожидаем до конца года", - отметил Хайнацкий.

Напомним, что первые полеты SkyUp собиралась начать в апреле 2018 года с выполнения чартерных рейсов, однако старт полетов был перенесен на конец мая, в связи с задержкой в получении сертификата эксплуатанта.

Запустив чартерные рейсы, авиакомпания анонсировала на конец июля открытие продаж билетов на регулярные внутренние рейсы: в Одессу из Киева и Харькова. Международные — из Киева в Барселону, Ларнаку и Батуми.

Сейчас флот компании SkyUp состоит из двух самолетов Boeing 737 Next Generation и одного самолета Airbus A330 (используется на правах "мокрого" лизинга). В сентябре компания ожидает поступление Boeing 737-700NG 2002 года выпуска на 149 мест, который помимо регулярных и чартерных направлений будет задействован для перевозки команды ФК "Шахтер".

Ранее сообщалось, что авиакомпания SkyUp и корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн на производство пяти самолетов. Заказ включает в себя два воздушных судна нового поколения Boeing 737 MAX 8 и три среднемагистральных авиалайнера Boeing 737 MAX 10. Поставка первых пяти самолетов непосредственно с завода в Сиэтле ожидается в 2023 г.

Согласно условиям контракта, предусмотрена опция дозаказа еще пяти самолетов этих же моделей с аналогичными сроками поставки. Таким образом, флот авиакомпании SkyUp в 2023-2024 гг. пополнится сразу десятью новейшими воздушными судами. В SkyUp заявили, что компания уже внесла предоплату по контракту с Boeing в размере $4 млн.

Основателями авиакомпании SkyUp являются собственники одного из крупнейших в Украине туроператоров JoinUp Татьяна и Юрий Альба.