В берлинском музее появились живые "восковые" фигуры Меган Маркл и принца Гарри (фото, видео)

В соцсетях отмечают, что "восковая" пара выглядит крайне странно и даже пугающе.

Беременная герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее муж, британский принц Гарри, одетые в рождественские джемперы и с "дождиком" на шее, улыбаются и машут рукой посетителям берлинского музея мадам Тюссо.

В отличие от обычных музейных восковых фигур, новые движущиеся фигуры - это актеры в силиконовых масках, сообщает Reuters. Они украшают новогоднюю елку, позируют с посетителями и влюбленно смотрят друг на друга.

В августе музей представил так называемую “живую фигуру” президента США Дональда Трампа, которая оказалась популярной среди посетителей.

“Мы всегда спрашиваем посетителей, кого бы они хотели видеть, и было ясно, что они хотят увидеть беременную Меган. Если бы Кейт была беременна, возможно, все было бы по-другому”, - сказала пресс-секретарь музея Нина Цербе.

"Это молодая пара, у них не так много публичных выступлений, и ходит много разговоров о том, насколько велик ее живот и будет у них мальчик или девочка... именно поэтому люди хотели увидеть этих двоих", - добавила Цербе.

В соцсетях отмечают, что "восковая" пара выглядит крайне странно и даже пугающе.

Britain's Prince Harry and his pregnant wife Meghan, Duchess of Sussex, impersonated by actors wearing latex masks at Berlin's Madame Tussauds pic.twitter.com/SrA5q2yBYi — Reuters Top News (@Reuters) 11 декабря 2018 г.

Как сообщал УНИАН, инсайдеры из Букингемского дворца сообщают, что Меган маркл и принц Гарри ждут девочек-близняшек.