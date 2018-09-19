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Украина решила подписать соглашение с Уругваем о взаимной отмене виз

14:21, 19 сентября 2018
Новости туризма
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Украина решила подписать соглашение с Уругваем о безвизе \ marcapaisuruguay.gub.uy

Кабинет министров принял решение о подписании соглашения между с правительством Восточной Республики Уругвай о взаимной отмене визовых требований.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение принято на заседании правительства.

Решение принято без обсуждения.

Справка УНИАН. Уругвай – государство в Южной Америке, известное пышной зеленью и пляжами. Столица страны - город Монтевидео. По состоянию на 2016 год население столицы составляло 3,4 млн человек. Официальный язык в стране - испанский.

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Теги: #Украина#визы#Уругвай