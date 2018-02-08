В МИД рассказали, с какими странами Украина может получить безвиз в 2018

Дипломат уточнил, что не во всех случаях речь идет именно о безвизе.

МИД сейчас тщательно работает над введением безвизового режима со странами так называемого шенгенского "белого списка" – то есть теми, которые имеют право безвизового въезда в ЕС.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Мы рассчитываем на результат в ближайшее время. Мы делаем все возможное, чтобы достичь цифры 100", которую назвал президент – то есть чтобы украинцы с биометрическими паспортами смогли путешествовать без виз в 100 стран мира. И это реально достичь", - отметил он, отвечая на вопрос о возможности достижения показателя в "100 стран" в 2018 году.

Читайте такжеВ МИД заверили, что никаких прямых угроз для украинского безвиза нет

"По "белому шенгенскому списку" мы работаем практически со всеми странами, и могу заверить, результаты будут. В частности, мы ведем переговоры с государствами Персидского залива – Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия", - сказал дипломат.

Кроме того, по его словам, МИД ставит целью взаимную отмену визовых требований с Колумбией, Уругваем и Перу.

"Есть проекты соглашений о безвизе с Багамскими островами, Вануату, Кирибати, Маршалловыми островами, Палау, Самоа, Соломоновыми островами, Тринидадом и Тобаго. Из государств, больших по размеру – Мексика, Таиланд", - отметил Погорельцев.

Дипломат уточнил, что не во всех случаях речь идет именно о безвизе. Например, с Катаром речь идет о варианте получения визы по прибытию, в аэропорту.

Как сообщал УНИАН, 11 июня прошлого года вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.