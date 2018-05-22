Украина укрепила позиции в рейтинге паспортов мира, Япония установила рекорд

Объединенные Арабские Эмираты оказались страной с самым заметным ростом в Индексе паспортов мира.

Украина продолжает укреплять позиции в рейтинге паспортов, который отражает изменения в безвизовом режиме 199 стран и территорий мира.

Обновленный Индекс паспортов мира опубликован 22 мая компанией Henley & Partners, сообщает УНИАН.

Согласно новому рейтингу, Япония установила рекорд по количеству государств и территорий, которые граждане страны могут посещать без визы - 189 направлений. В феврале 2018 года японцы могли въезжать без визы в 180 стран, такой же показатель был у Сингапура. Сейчас сингапурский паспорт разделил второе место с немецким - 188 стран с "безвизом". На третьем месте оказались сразу шесть стран: Испания, Италия, Финляндия, Франция, Швеция и Южная Корея.

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Объединенные Арабские Эмираты оказались страной с самым заметным ростом в Индексе. В апреле страна оказалась на 23-м месте, что на 38 позиций выше по сравнению с 2008 годом. Китай также демонстрирует хорошие результаты: с февраля 2018 года китайский паспорт поднялся с 74-й на 68-е место.

Украина продолжает укреплять позиции в рейтинге. За два месяца страна переместилась с 42-го на 38-е место и добавила 10 государств в список безвизовых направлений, в том числе в Перу и Уругвай. Таким образом, по состоянию на май 2018 года украинцы могут посещать без визы или по упрощенной процедуре въезда 128 стран мира.

Граждане Мальты теперь имеют безвизовый доступ в 182 страны, Антигуа и Барбуды - в 149 стран, включая всю Шенгенскую зону.

"В мае 2018 года в Индекс паспортов были добавлены 8 новых направлений для безвизовых путешествий (их число увеличилось до 227), что повлияло на показатели и позиции многих стран в рейтинге", - добавили в Henley & Partners.

Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.