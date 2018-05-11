Безвиз для украинцев действует в 85 странах мира - МИД
Граждане Украины сейчас могут путешествовать по безвизовому режимув 85 стран мира.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании круглого стола "Европейский выбор Украины после Революции достоинства: возможности и проблемы" сообщил начальник отдела по консульско-правовым вопросам, заместитель начальника консульского управления обслуживания департамента консульской службы МИД Сергей Миняйло.
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По словам дипломата, МИД настойчиво работает над тем, чтобы география стран, куда украинцы могут путешествовать без визовых требований, расширилась. "Сегодня граждане Украины могут путешествовать по безвизу в 85 государств мира", - сказал Миняйло.
Также он сообщил, что Украина занимает примерно 30-ю позицию в мире согласно индексам, которыми определяется удобство пользования паспортом государства.
Кроме того, Миняйло напомнил о заключении соглашений о безвизовом режиме с Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.
"Недавно директор нашего департамента господин Сергей Погорельцев совершил рабочий визит в страны Латинской Америки, в частности с четырьмя странами этого региона были подробно и предметно обсуждены возможности заключения соглашений об отмене визового режима уже в ближайшее время. Это Уругвай, Перу, Колумбия, предметные дискуссии были в Мексике", - сообщил дипломат.
Говоря о возможности безвиза с Мексикой, Миняйло отметил, что предстоит совершить определенную работу в этом вопросе.