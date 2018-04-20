Украина резко взлетела в мировом рейтинге ценности гражданств (инфографика)

Украина поднялась в рейтинге на 19 позиций, благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны.

Украина заняла 80-е место в рейтинге самых привлекательных гражданств, поднявшись за год сразу на 19 позиций.

Об этом свидетельствуют данные обновленного Индекса гражданств мира (The Henley & Partners – Kochenov Quality of Nationality Index, QNI), который вышел 20 апреля 2018 года. Индекс демонстрирует объективную оценку гражданств разных стран. Эксперты ранжировали 209 гражданств по разным показателям за период с 2013 по 2017 год.

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Украина и Грузия стали странами, где за год рост ценности гражданства был наиболее заметным. Они поднялись в рейтинге на 19 и 20 позиций соответственно. Основная причина – получение безвизового доступа в страны Шенгенской зоны.

В 2017 году, впервые за последние пять лет, первое место досталось Франции (81,7%). Германия – лидер прошлогодних рейтингов – опустилась на второе место (81,6%). Страны в первой десятке Индекса практически не изменились: Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Ирландия, Швейцария, Австрия. Единственное изменение – Ирландия заменила в десятке лидеров Испанию, которая переместилась на 11-е место. Замыкают список Афганистан (14,6%) и Сомали (13,4%).

При составлении рейтинга эксперты анализировали как внутренние факторы, свидетельствующие о том, благоприятна ли для получения гражданства та или иная страна, так и внешние. К внутренним факторам относятся масштаб экономики страны, уровень развития человеческого потенциала; к внешним, в частности, — возможности кратковременных безвизовых поездок из этой страны за границу, безвизового проживания и работы за рубежом. Так, указывают авторы исследования, предпочтительнее иметь гражданство в стране с высокой продолжительностью жизни, развитой системой образования, высоким уровнем благосостояния и т.д.

Как сообщал УНИАН, в Украине вдвое упал спрос на шенгенские визы. При этом возросла доля отказов в визах с 3,2% до 3,7%.