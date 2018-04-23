Япония вводит плату за выезд туристов из страны

Сбор будет автоматически включаться в цену билетов.

Со следующего года выезд из Японии сделают платным. Нововведение начнет действовать с 7 января 2019 года.

Об этом пишет Украинская правда. Жизнь со ссылкой на The Straits Times.

Все туристы и японцы, которые покинут страну с помощью воздушного и морского транспорта должны будут уплатить налог в размере 1000 YEN (около $12,2).

Сбор будет автоматически включаться в цену билетов.

Будут освобождаться от уплаты такого налога дети до 2-х лет и транзитные пассажиры, которые покинули Японию в течение 24 часов после прибытия.

Новые правила вводятся в преддверии Олимпийских игр 2020 года.

Средства, которые будут собраны таким образом, будут направлены на создание и совершенствование туристической инфраструктуры.

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Предполагается, что налог будет приносить в казну около $350 млн в год.

В 2016 году из Японии выехало около 40 миллионов человек, из них 17 миллионов были японскими гражданами.

В 2017 году страна зафиксировала рекордное количество 28,69 миллионов туристов, что на 19,3% больше, чем в предыдущем году.

Правительство премьер-министра Синдзо Абэ намерено увеличить эту цифру до 40 миллионов к 2020 году, когда Токио будет проводить летние Олимпийские и Параолимпийские игры и к 2030 году до 60 миллионов.

Подобные отчисления на выезд применяются в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, Австралия и Южная Корея.

Так, США берет плату в размере 13,95 долл для международных путешественников в рамках программы безвизового режима; Австралия собирает около 46,49 долл на человека; Южная Корея удерживает 9,3 долл с авиабилета.