Кабмин утвердил безвиз еще с двумя теплыми странами
18:51, 16 мая 2018Новости туризма
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Украинцы получили возможность без виз путешествовать в Катар и островное государствао Антигуа и Барбуда.
Катар / REUTERS
Кабинет министров Украины утвердил соглашения с правительствами Катара и островного государства Антигуа и Барбуда о взаимной отмене визовых требований.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие постановления приняты во время заседания правительства.
Решение принято без обсуждения.
Как сообщал УНИАН, граждане Украины сейчас могут путешествовать по безвизовому режиму в 85 стран мира. Сейчас Украина занимает примерно 30-ю позицию в мире по индексам, которыми определяется удобство пользования паспортом государства.
В МИД сообщили, что договорились о безвизовом режиме с Колумбией, а перед этим - с двумя другими государствами Южной Америки, Уругваем и Перу, но соглашения еще подписаны.
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