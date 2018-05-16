Кабмин утвердил безвиз еще с двумя теплыми странами

Украинцы получили возможность без виз путешествовать в Катар и островное государствао Антигуа и Барбуда.

Кабинет министров Украины утвердил соглашения с правительствами Катара и островного государства Антигуа и Барбуда о взаимной отмене визовых требований.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие постановления приняты во время заседания правительства.

Решение принято без обсуждения.

Как сообщал УНИАН, граждане Украины сейчас могут путешествовать по безвизовому режиму в 85 стран мира. Сейчас Украина занимает примерно 30-ю позицию в мире по индексам, которыми определяется удобство пользования паспортом государства.

В МИД сообщили, что договорились о безвизовом режиме с Колумбией, а перед этим - с двумя другими государствами Южной Америки, Уругваем и Перу, но соглашения еще подписаны.