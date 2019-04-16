Неизвестная Барселона: секретные места старинного города, куда еще не добрались толпы туристов

Можно ли не любить Барселону? По-моему, нет. Она ошеломляет с первого взгляда, затягивает как водоворот и уже не отпускает. Если же вы хотите влюбиться в нее еще больше, узнайте ее изнутри. Ведь по-настоящему любой город характеризуют не его главные туристические прелести, всегда идеальные и ждущие туристов, а укромные уголки, рынки и площади, где редко ступает нога путешественника. Именно здесь можно максимально прочувствовать местный колорит, и хотя бы ненадолго представить себя жителем Барселоны. А ведь это особый опыт и совершенно новый уровень впечатлений, согласитесь.

Парк Лабиринт Орта

Парк Лабиринт Орта идеально подходит для людей, которые не переносят туристическую суету вокруг популярных достопримечательностей. Здесь даже в самый разгар сезона немного людей. Кроме того, Parc del Laberint d’Horta – старейший парк города. Он расположен очень удачно – вдали от городского шума, у подножия горы Кольсерола. Земли, на которых расположен парк, ранее принадлежали семейству аристократов Дэзвальс, по указанию которых в 1791 году и был воздвигнут этот неоклассический парк.

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Площадь Лабиринт Орта составляет 9,1 га, а по всей его территории расположены многочисленные скульптуры, созданные по мотивам древнегреческой мифологии и национальным испанским мотивам.

Большую часть парка занимает неоклассический сад, который состоит из двух уровней, разделенных между собой лестницей. На верхнем уровне находится павильон девяти муз, выполненный в виде неоклассического дворца. Много лет назад аристократы Дэзвальсы проводили здесь роскошные приемы для гостей.

Чуть дальше располагается романтический сад. Здесь, на северной границе парка, находится водопад. Предположительно, романтический сад был построен с отсылкой на тему смерти – здесь даже создана имитация маленького кладбища, тогда как неоклассический сад обыгрывает тему любви.

Самой главной и впечатляющей достопримечательностью парка является лабиринт, давший название парку. Именно в здешних природных декорациях снимали знаменитый фильм «Лабиринт Фавна».

На входе в лабиринт красуется мраморный постамент, напоминающий о приключениях героев древнегреческих мифов – Ариадны и Тесея. В конце пути посетители наталкиваются на статую бога любви Эроса. Сам лабиринт был заложен в 1792 году, его размер составляет приблизительно 45х48 метров, длина изгороди из кипарисов – 750 м, высота – 2,5 м.

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Переживать не стоит – выход из этого месата можно найти и без спасительной нити. Ведь считается, что секрет выхода из лабиринта любой сложности заключается в том, что необходимо сворачивать только направо.

Местоположение: улица Passeig dels Castanyers, 1-17. Взрослый билет – 3 евро, дети до 7 лет – бесплатно. Свободный вход – среда и воскресенье.

Венецианская улочка в центре Барселоны

Пришло время раскрыть местоположение одной из самых маленьких и необычных улочек Барселоны. Находится она, конечно же, в самом колоритном районе города – Готическом квартале. Улица Allada Vermell появилась еще в XV столетии. Она примечательна окнами и дверями, которые словно выхвачены из итальянского городка. Также характерной чертой этого местечка стали многочисленные растения, которые «облепили» практически каждый вход во двор. Однако стоит заметить, что особой живописностью эта пешеходная зона обладает лишь по нечетной стороне улицы.

Особенно хорош на этой улице один домик без номера, в котором живет пожилая пара: над его зеленым входом жужжат насекомые, солнце заливает дворик, кажущийся деревенским палисадником.

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И несмотря на маленькие размеры, на этой улице находится множество баров, а по выходным на Allada Vermell проходят ярмарки искусств. Кстати, именно по этой улочке прогуливались героини фильма Педро Альмодовара «Все о моей матери». Там же они сидели на скамейке в окружении детей разных национальностей.

Эту улочку особенно любят иллюстраторы, и часто приезжают сюда именно для того, чтобы срисовать характерный итальянский колорит в самом сердце Барселоны.

Также многие говорят, что Allada Vermell – это своеобразная машина времени. Когда оказываешься тут, сложно поверить, что сейчас 21 век. Кажется, что время остановилось.

Местоположение: Улица Allada Vermell находится в Готическом квартале Барселоны, рядом с музеем шоколада.

Госпиталь Святого Креста

Госпиталь Святого Креста и Святого Павла – великолепное лечебное учреждение, ценность которого не только в медицинской функции. Это оригинальное сооружение в стиле модерн является малоизвестной архитектурной достопримечательностью Барселоны.

Громадный комплекс построили в 1902-1930 годах по проекту талантливого архитектора Луиса Доменика Монтанера. Основной его идеей было выстроить все 12 комплексов со стороны солнца, расположить тут коридорные проходы, служебные помещения и подземные лаборатории, сделать корпусы в стиле мудехар (своеобразный синтетический стиль в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном искусстве Испании XI–XVI веках).

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Госпиталь еще называют «Городом внутри города» – с собственными улицами, парками, храмом, монастырем, водоснабжением. На территории есть сад с растениями, обладающими целебными и ароматические свойствами. Уникальный способ возведения больницы дает возможность солнечным лучам проникать в комплекс, благотворно влияя на процесс выздоровления пациентов.

Восхитительный Госпиталь Святого Креста и Святого Павла изумляет своим видом каждого, кто его увидит. Многочисленные строения из красного кирпича украшены статуями, барельефами, великолепным декором из разнооттеночной керамической плитки. Глядя на подобную красоту, сложно поверить, что это больничные корпуса. По замыслу архитектора, госпиталь должен был стать местом, где заболевание не кажется таким тяжелым, поскольку больного окружает красота. И стоит сказать, эту идею удалось воплотить идеально.

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Ну а в наши дни здесь располагается не только больница: в стенах прекрасного здания также находится художественная школа, библиотека Каталонии, Центр исследований.

Местоположение: Улица l’Hospital, 56. Госпиталь располагается недалеко от известного Собора Святого Семейства (Sagrada Familia), надо лишь взобраться на гору по проспекту Гауди.

Базилика Santa Maria del Pi

Ни для кого не секрет, что самая известная часть Барселоны – Готический квартал. Именно здесь находятся наиболее популярные музеи, магазины, знаменитые узкие улочки, которые и создают истинную атмосферу старинного испанского города. Но здесь всегда очень много туристов, которые стекаются в Барселону со всего мира, и в первую очередь спешат увидеть Готический квартал.

Однако в лабиринте многочисленных улочек, куда доходят далеко не все туристы, скрывается прекрасная готическая церковь Санта Мария дель Пи, о которой мало кто знает. Звон Antonia, наибольшего из шести колоколов, увенчивающих восьмиугольный собор, можно уловить, находясь в любой точке Готического квартала Барселоны.

Эта церковь была построена на руинах здания, возведенного еще в V веке первыми христианами в городе. Базилика Санта Мария дель Пи, какой мы видим ее в наши дни, появилась в XIV веке. Фасад с огромным окном в форме розы диаметром 10 метров уже сам по себе заслуживает внимания. Также нельзя упустить возможности насладиться шикарным видом, открывающимся с колокольной башни высотой 55 метров, оборудованной шестью большими колоколами.

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Для тех, кто интересуется архитектурой, это место окажется особо интересным. Крестообразный сводчатый потолок церкви – один из самых высоких в Испании. Четыре оригинальных витража воплотил в жизнь один из лучших каталонских художников барокко Хосеп Равелла. Большая Роза храма – точная копия уничтоженного оригинала XIV века, является одной из самых больших в Каталонии.

Санта Мария дель Пи имеет еще одну «достопримечательность» – сосну, растущую на площади перед церковью. Приставка «дель Пи» как раз означает «из сосны», либо «при сосне» – когда-то здесь был огромный сосновый лес, рядом с которым и соорудили храм.

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Благодаря прекрасной акустике, в базилике по вторникам и субботам проходят концерты испанской гитары. Если вам нравится ее звучание, советуем посетить местные концерты – на них выступают очень талантливые артисты. Начало концертов в 21:00, билеты можно купить прямо на месте, стоимость 20 евро.

Местоположение: Placa del Pi, 7. Собор Санта-Мария-дель-Пи находится между красочными скверами Площади дель Пи и Площади Сан-Жозеф Ориоль. Время работы: каждый день 9.30-13.00 и 17.00-18.30. Вход в церковь бесплатный.

Новая площадь Барселоны

Площадь Plaça Nova многие местные жители называют сердцем Готического квартала Барселоны. Каждый камень здесь хранит многовековую историю, а количество архитектурных и исторических достопримечательностей в радиусе одного километра просто зашкаливает.

Несмотря на название, Новая площадь является старейшей в Барселоне. До XIV века на ее месте находилось незастроенное пространство за городскими воротами римского поселения Барсино. Подтверждающие это башни въездных ворот Епископа (Portal del Bisbe) сохранились до наших дней. Ранее здесь начинался декуманус – одна из главных улиц Барсино, где сходились два акведука, снабжавших поселение водой. Фрагменты акведука сохранились у левой башни.

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Решение о построении площади было принято городским советом в 1355 году. А в 1358 году сооружение уже было закончено. С тех пор площадь носит свое название - Новая, за исключением короткого периода, когда в начале XX века она была переименована в честь политического деятеля Хуана Васкеса де Мелья. До 1940-х годов площадь была типичной для Средневековья квадратной формы, но часть ее пострадала во время гражданской войны 1936-1939 годов. На данный момент Новая площадь имеет неправильную, треугольную форму.

В XX веке Plaça Nova стала объектом археологических раскопок. В 1994 году на Новой площади была установлена скульптура Barcino, которая состоит из шести букв, пять из которых выполнены из бронзы, а одна – из алюминия. Автором необычного памятника является Жоан Бросса, известнейший каталонский поэт, художник, графический дизайнер и театральный деятель. Сама скульптура Barcino посвящена небольшому одноименному поселению, из которого когда-то вырос огромный город Барселона. В наши дни каждый четверг здесь проходит торговля антиквариатом.

Местоположение: Plaça Nova. Новая площадь расположена в самом старинном и популярном квартаре Барселоны – Готическом. На Plaça Nova выходит фасад Кафедрального собора Барселоны – главного во всей Каталонии.

Дом с «глазами»

Есть в Барселоне одно место, фотографии откуда пытаются получить многие, но не все из них знают, где оно находится. Фасад отеля Ohla в центре города приковывает взгляд своим необычным «декором» - на здании просто висят тысячи шариков, напоминающие человеческие глаза. Выглядит это не так страшно, как звучит. Дом с декоративными глазами привлекает многих инстаграммеров.

По одной из версий, «очи черные» являются намеком на то, что постояльцам гостиницы открывается уникальный вид на город. И это правда – здание находится на пересечении центральных улиц Барселоны. И из него открывается просто потрясающий вид на старый город. По другой версии, якобы благодаря глазам дом сам может любоваться чудесным видом, открывающимся из его окон.

Идея «оживить» здание тысячами черных глаз принадлежит архитекторам из бюро Alonso&Balaguer. Вроде бы ничего особенного, но глаз не оторвать. И когда ты смотришь на дом, он будто глядит тебе прямо в душу в ответ.

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Местоположение: Дом с глазами «живет» по адресу Via Laietana, 49.

Рынок Сан Антони (MercatdeSantAntoni)

Сан Антони – один из самых колоритных рынков Барселоны и душа одноименного квартала, в котором он и находится. Но немногие знают, где он находится, а потому отправляются на рынок главной пешеходной улицы города – Рамблы. Но если вы хотите узнать Барселону именно через базарный колорит, советуем отправиться именно на Сан Антони.

Рынок был построен в 1882 году в модернистском стиле и стал первым рынком Барселоны за пределами городских стен. Если приглядеться, можно увидеть, что над главными воротами при входе висит вывеска, увенчанная изображением летучей мыши с датой строительства. Это было уникальное здание на то время, ведь для рынка был сооружен специальный металлический каркас. Рынок занимает небольшой квартал и в основном обеспечивает товарами жителей окрестностей Сан Антони, а также немногочисленных туристов, забредших сюда.

Особенно интересно попасть в величественное здание рынка после его масштабной реконструкции, которая длилась 10 лет. На нее было потрачено порядка 80 млн евро. Обновленный рынок стал настоящим маленьким городом внутри Барселоны. Сан Антони – это пятиэтажное здание, причем четыре этажа расположены под землей.

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Расположенный между четырьмя улицами – Carrers de Tamarit, Manso, Urgell и del Comte Borrell – рынок включает в себя большой отдел с разнообразнейшими продуктами, от выбора просто разбегаются глаза. На рынке внушительный выбор овощей, фруктов и других вкусностей, а цены на порядок ниже, чем на остальных базарах. Здесь же вы можете найти самые свежие в Барселоне морепродукты, которыми так славится город. Также вам помогут выбрать самый вкусный хамон в округе и невероятные восточные специи.

По воскресеньям этот рынок превращается в букинистический. Все пространство заполняют книги, журналы, марки. Рассматривать выложенные сокровища или просто побродить между раскладками – любимый ритуал, сложившийся у жителей Барселоны. Они приходят в Сан Антони, чтобы найти какую-нибудь литературную реликвию или обменять марки, либо просто из любопытства. Здесь любят встречаться местные коллекционеры для обмена старинными предметами – украдкой наблюдать за их спорами особенно интересно, даже не зная язык.

Кстати, ходят слухи, что в этом крытом рынке планируют открыть фитнес-клуб. Если это случится, Сан Антони станет первым рынком в Барселоне с такой «фишкой».

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Местоположение: улица Carrer del Comte d'Urgell, 1. Время работы: 8:00 – 20:30, выходной воскресенье. Можно добраться из любой точки города на общественном транспорте (автобусе или метро).

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И да, вот вам совет, как найти ту или иную неизвестную достопримечательность Барселоны, о которых мы говорили выше. Здесь не сработает правило «подойти на улице и спросить прохожего». Во-первых, вы можете не знать испанского, во-вторых, скорее всего, вам встретится такой же турист, как вы. Лучше всего воспользоваться благами технического прогресса. Я советую скачать приложение Moovit, чтобы увидеть текущие расписания транспорта для Барселоны. Достаточно ввести название города, а также свой маршрут, и программа выдаст всевозможные варианты проезда или пешего прохода туда.

Вероника Кордон