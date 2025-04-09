Весело и комфортно: названы лучшие города Европы для отдыха с детьми в этом году

Ежегодно в летние месяцы в европейские города устремляются десятки миллионов туристов со всего мира. И очень важно правильно выбрать для себя следующее место для отдыха, особенно если вы путешествуете семьей.

Платформа для бронирования путешествий Skyscanner назвала 10 лучших европейских городов для отдыха с детьми в 2025 году – каждый из них предлагает идеальное сочетание веселья, культуры и приключений.

10 городов Европы, куда можно поехать в отпуск с ребенком

  1. Афины, Греция – культура и история.
  2. Лиссабон, Португалия – развлечения и еда.
  3. Валлетта, Мальта – расслабление в собственном темпе.
  4. Барселона, Испания – развлечения для всей семьи.
  5. Дубровник, Хорватия – история и прибрежная красота.
  6. Дублин, Ирландия – музыка, история и очарование.
  7. Копенгаген, Дания – красочный и компактный.
  8. Прага, Чехия – сказочное путешествие.
  9. Гетеборг, Швеция – природа и уют.
  10. Рим, Италия – история, воплощенная в жизнь

Как сообщал УНИАН, ранее опытные родители-путешественники поделились секретами комфортного отдыха с детьми.

Видео дня

Тем временем, мама двух детей из Британии рассказала, как им удается ездить заграницу несколько раз в год.

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