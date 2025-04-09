Весело и комфортно: названы лучшие города Европы для отдыха с детьми в этом году

Каждый из 10 городов в списке предлагает идеальное сочетание веселья, культуры и приключений.

Ежегодно в летние месяцы в европейские города устремляются десятки миллионов туристов со всего мира. И очень важно правильно выбрать для себя следующее место для отдыха, особенно если вы путешествуете семьей.

Платформа для бронирования путешествий Skyscanner назвала 10 лучших европейских городов для отдыха с детьми в 2025 году – каждый из них предлагает идеальное сочетание веселья, культуры и приключений.

10 городов Европы, куда можно поехать в отпуск с ребенком

Как сообщал УНИАН, ранее опытные родители-путешественники поделились секретами комфортного отдыха с детьми.

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Тем временем, мама двух детей из Британии рассказала, как им удается ездить заграницу несколько раз в год.

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