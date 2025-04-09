Весело и комфортно: названы лучшие города Европы для отдыха с детьми в этом году

Ежегодно в летние месяцы в европейские города устремляются десятки миллионов туристов со всего мира. И очень важно правильно выбрать для себя следующее место для отдыха, особенно если вы путешествуете семьей.
Платформа для бронирования путешествий Skyscanner назвала 10 лучших европейских городов для отдыха с детьми в 2025 году – каждый из них предлагает идеальное сочетание веселья, культуры и приключений.
10 городов Европы, куда можно поехать в отпуск с ребенком
- Афины, Греция – культура и история.
- Лиссабон, Португалия – развлечения и еда.
- Валлетта, Мальта – расслабление в собственном темпе.
- Барселона, Испания – развлечения для всей семьи.
- Дубровник, Хорватия – история и прибрежная красота.
- Дублин, Ирландия – музыка, история и очарование.
- Копенгаген, Дания – красочный и компактный.
- Прага, Чехия – сказочное путешествие.
- Гетеборг, Швеция – природа и уют.
- Рим, Италия – история, воплощенная в жизнь
Как сообщал УНИАН, ранее опытные родители-путешественники поделились секретами комфортного отдыха с детьми.
Тем временем, мама двух детей из Британии рассказала, как им удается ездить заграницу несколько раз в год.
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