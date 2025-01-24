Один из самых действенных способов – бронировать все заранее.

Многие туристы уже усвоили, что отпуск лучше бронировать заранее, если хочется сэкономить, особенно если речь идет о пиковых сезонах и топовых направлениях. Однако это далеко не единственный способ, который может удешевить отдых.

Эксперты Which? Travel назвали восемь действенных способов сэкономить на отдыхе в 2025 году.

1. Бронируйте летние рейсы как минимум за два месяца вперед

В наши дни ожидание последней минуты для бронирования редко окупается. Согласно недавнему исследованию Skyscanner, лучшие цены можно получить между двумя и шестью месяцами до вылета. После этого цены на большинство направлений, как правило, резко растут. Также эксперты советуют заранее выбрать интересующие вас направления, а после этого регулярно проверять динамику цен по ним (главное, не упустить момент для выгодной покупки).

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2. Покупайте билеты на поезда до прибытия на станцию

Во многих европейских странах цены на железнодорожные билеты при заказе заранее онлайн намного дешевле, чем при покупке на вокзале непосредственно перед выездом. Кроме того, в пиковые периоды удобных билетов просто может уже не быть даже за несколько дней до рейса.

3. Подпишитесь на программы лояльности отелей

Это актуально для тех, кто часто путешествует и останавливается в отелях одной и той же сети.

4. Купите годовую туристическую страховку заранее

Также актуально для тех, кто ездит в отпуск или путешествует по работе несколько раз в год. Помимо того, что так выгоднее, еще и не придется каждый раз думать о том, чтобы покупать страховку.

5. Забронируйте парковку в аэропорту заранее

Для тех, кто едет в аэропорт на собственном авто и планирует оставлять его там до возвращения из поездки, будет не лишним заказать эту услуги заранее – в некоторых случаях оплата на месте может быть выше.

6. Заранее продумайте свой багаж

Бронирование дополнительного багажа в последнюю минуту может серьезно увеличить общую стоимость ваших рейсов. И даже когда вы добавляете багаж при оформлении заказа, это часто может привести к резкому росту цены на так называемые "дешевые рейсы". Избавьтесь от этих раздражающих дополнительных расходов, инвестировав в хорошую ручную кладь и упаковав вещи с умом. Убедитесь, что вы знаете точные размеры, которые разрешает ваша авиакомпания – некоторые из них менее щедры, чем другие.

7. Накапливайте воздушные мили, пользуйтесь дисконтами

Многие авиаперевозчики предлагают всевозможные дисконтные программы для постоянных клиентов – от накопления миль до членских программ. Тем, кто пушетествует регулярно, такая инвестиция может существенно удешевить рейсы.

8. Проверьте мероприятия в месте назначения и избегайте этих дат

Когда в том или ином городе проводится какой-то масштабный фестиваль или спортивное событие, это привлекает туда огромные толпы. С одной стороны, это создает переполненность на улицах и нехватку свободных мест в отелях, с другой стороны, существенно повыщает стоимость некоторых туристических услуг.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты влиятельного журнала о туризме и развлечениях Time Out назвали 14 самых дешевых городов Европы для посещения в 2025 году.

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