Немало туристов, планируя свой следующий отпуск, стараются как можно больше сэкономить на отдыхе, при этом все равно получив незабываемые впечатления от поездки.
Эксперты влиятельного журнала о туризме и развлечениях Time Out назвали 14 самых дешевых городов Европы для посещения в 2025 году.
Возглавила рейтинг албанская столица Тирана, где средняя стоимость аренды жилья на Airbnb составляет 50 доларов за ночь за одно спальное место (около 2100 гривень), а бокал пива обходится в скромные 3,7 долларов (около 160 гривень).
"Красивая береговая линия Албании в последние пару лет рассматривалась в качестве бюджетной альтернативы Греции, Испании и Италии, но было бы неразумныс посетить страну и пропустить ее столицу – особенно если вы ищете бюджетный городской отдых", – говорит эксперт по путешествиям Лив Келли.
В городе она советует посетить бункер времен холодной войны, превращенный в музей, входной билет в который стоит около 5 доларов (чуть более 200 гривень), а также исследовать местные великолепные рестораны (например, Mystic 2) и бары (например, Radio Bar), которые предлагают великолепные блюда и коктейли по приемлемым ценам.
Второе место в стиске досталось литовскому городу-порту Каунасу (в среднем 76 долларов за ночь), а замкнул тройку португальский город Порту (в среднем 103 долара за ночь).
14 самых дешевых городов Европы для посещения в 2025 году
- Тирана, Албания
- Каунас, Литва
- Порту, Португалия
- Загреб, Хорватия
- Чески-Крумлов, Чехия
- Бухарест, Румыния
- Халл, Великобритания
- София, Болгария
- Аргос, Греция
- Краков, Польша
- Белград, Сербия
- Марсалфорн, Мальта
- Грац, Австрия
- Рига, Латвия
Как сообщал УНИАН, ранее опытный эксперт по путешествиям Сара Маршалл назвала четыре уютных города Европы, где дождь никоим образом не испортит ваш отдых.
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