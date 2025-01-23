В тройку лидеров попали Тирана, Каунас и Порту.

Немало туристов, планируя свой следующий отпуск, стараются как можно больше сэкономить на отдыхе, при этом все равно получив незабываемые впечатления от поездки.

Эксперты влиятельного журнала о туризме и развлечениях Time Out назвали 14 самых дешевых городов Европы для посещения в 2025 году.

Возглавила рейтинг албанская столица Тирана, где средняя стоимость аренды жилья на Airbnb составляет 50 доларов за ночь за одно спальное место (около 2100 гривень), а бокал пива обходится в скромные 3,7 долларов (около 160 гривень).

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"Красивая береговая линия Албании в последние пару лет рассматривалась в качестве бюджетной альтернативы Греции, Испании и Италии, но было бы неразумныс посетить страну и пропустить ее столицу – особенно если вы ищете бюджетный городской отдых", – говорит эксперт по путешествиям Лив Келли.

В городе она советует посетить бункер времен холодной войны, превращенный в музей, входной билет в который стоит около 5 доларов (чуть более 200 гривень), а также исследовать местные великолепные рестораны (например, Mystic 2) и бары (например, Radio Bar), которые предлагают великолепные блюда и коктейли по приемлемым ценам.

Второе место в стиске досталось литовскому городу-порту Каунасу (в среднем 76 долларов за ночь), а замкнул тройку португальский город Порту (в среднем 103 долара за ночь).

14 самых дешевых городов Европы для посещения в 2025 году

Тирана, Албания Каунас, Литва Порту, Португалия Загреб, Хорватия Чески-Крумлов, Чехия Бухарест, Румыния Халл, Великобритания София, Болгария Аргос, Греция Краков, Польша Белград, Сербия Марсалфорн, Мальта Грац, Австрия Рига, Латвия

Как сообщал УНИАН, ранее опытный эксперт по путешествиям Сара Маршалл назвала четыре уютных города Европы, где дождь никоим образом не испортит ваш отдых.

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