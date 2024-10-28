Эксперты предупреждают, что вскоре уже может быть слишком поздно выгодно забронировать отпуск на первую половину 2025 года.

2024 год еще не закончился, но самые влиятельные туристические порталы уже вовсю составляют списки лучших направлений мира для посещения в 2025 году. В частности, свои топы уже преставили Lonely Planet и National Geographic.

Тем временем, жаждующие приключений путешественники задаются вопросом, когда же лучше начинать бронировать свой следующий отпуск мечты, чтобы при этом максимально сэкономить.

По словам экспертов, опрошенных изданием The Independent, любой, кто надеется запланировать дальнюю поездку в первой половине 2025 года, возможно, уже опоздал.

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"Бронирование коротких рейсов за пять месяцев наперед может сэкономить вам чуть менее 50% на перелете и проживании, тогда как для дальних рейсов рекомендуется бронировать билеты за шесть месяцев", – отметил эксперт по путешествиям из HotelPlanner Тим ​​Хентшель.

При этом издание дало еще несколько полезных советов по поводу того, как максимально выгодно спланировать свой отпуск в 2025 году.

Выгодно быть ранней пташкой

Туроператоры и авиакомпании хотятмаксимально заполнить места, поэтому они выпускают много предложений, соблазняющих людей бронировать поездки заранее.

"Бронируя заранее, вы получите доступ к лучшим местам на рейсе, отелям и вариантам номеров, таким как семейные номера или номера с видом на море, а также воспользуетесь предложениями раннего бронирования", – пояснил управляющий директор Tropical Sky Майк Коллинз.

Семьи, путешествующие в пиковые периоды, не должны терять времени

"Если вы действительно гибки в плане того, куда и когда вы можете отправиться в путешествие, откладывание поездки на потом и игра в "отпускную рулетку" могут окупиться некоторыми отличными поздними предложениями. Но вы не найдете много выгодных предложений в последнюю минуту на пиковые даты, поэтому имейте в виду, что выбор будет ограничен, а цены в последнюю минуту могут вырасти, а не упасть – даже для пакетных туров", – предупредила команда TravelSupermarket.

Дальние поездки стоит бронировать еще раньше

После пандемии цены на авиабилеты резко выросли, а вместе с ними и спрос на места. Большинство самолетов на дальних рейсах работают на полную мощность, поэтому лучшие рейсы и цены можно получить только при бронировании на месяцы вперед.

"Как правило, идеальное время для бронирования дальних рейсов – от шести до восьми месяцев до даты вылета, так как именно в это время авиакомпании, как правило, предлагают самые выгодные предложения", – отметил генеральный директор социальной сети для путешественников ASMALLWORLD Ян Люшер.

Следите за распродажами и изменениями цен

С учетом всего вышесказанного, в определенные периоды года все еще может быть возможность для охоты за выгодными предложениями.

"Следите за распродажами в определенное время года, например, в Черную пятницу, Киберпонедельник или январские распродажи, когда многие туристические компании предлагают скидки", – готметил Хентшель.

Также туристам советуют использовать сайты, предлагающие сравнение цен на авиабилеты, и настраивать оповещения о ценах для выбранных направлений.

Кроме того, цены на авиабилеты и отели весьма изменчивы и динамичны, и могут меняться с каждой минутой, поэтому бронирование в непиковые часы также является отличным способом сэкономить деньги.

Как сообщал УНИАН, ранее опрошенные The Sun туристические эксперты назвали январь лучшим временем, чтобы выгодно забронировать авиабилеты на следующий отпуск.

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