Для всех новая версия OC должна выйти в сентябре-октябре.

Вслед за "Ножницами" Microsoft подготовила большое обновление для своего знаменитого графического редактора Paint. Теперь программа для творчества станет умнее – она сможет сделать всю работу за вас.

В частности, в "Пэинт" внедрят нейросеть, которая позволит создавать картинки по текстовому описанию. Сейчас фишка тестируется в бета-версии Windows 11, а в релизной версии она появится после отладки и устранения багов осенью, пишет портал Windows Central.

После обновления в боковом меню Paint появится опция "Magic Paint" – нужно нажать на нее и написать словами то, что вы хотите создать, также при желании можно выбрать один из доступных стилей. Нейросеть сгенерируют картинку и перенесет ее на холст в виде рисунка, после чего полученное ИИ-изображение можно редактировать вручную.

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В дополнение к Paint, нейросети появятся и в других приложениях Windows: "Фотографии", "Камера" и "Ножницы". Для фотографий это может включать новый функционал, который позволит идентифицировать людей или объекты на изображении, а затем вырезать и вставлять их в другие области.

Большое обновление для Windows 11 должно выйти в сентябре-октябре этого года. Вместе с модернизированным Paint в операционку добавят встроенную поддержку архивов, улучшенный микшер громкости, ИИ-помощник Windows Copilot и другие нововведения.

Также в новой версии ОС появится возможность закрепления на рабочем столе виджетов из боковой панели, а перенос фотографий со смартфона на ПК максимально упростят.

Напомним, все грядущие нововведения будут актуальны только для Windows 11. Ранее в Microsoft подтвердили, что Windows 10 больше не будет получать новых апдейтов.– только исправления ошибок и патчи безопасности.

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