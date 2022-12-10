Несмотря на сверхпопулярность Windows, система до последнего не имела встроенной функции записи скринкастов.

В Windows 11 наконец появилась встроенная функция записи экрана – новая фича стала частью стандартного приложения Snipping Tool ("Ножницы").

Можно захватить как весь экран целиком, так и выделить необходимую область, которую необходимо записать на видео, вручную, а также быстро включить запись комбинацией клавиш Win+Shift+S, говорится в блоге Microsoft.

Сейчас обновленные "Ножницы" тестируются в предварительной сборке 11.2211.35.0 для Windows 1. В релизную версию их добавят после отлова и устранения багов в начале 2023 года.

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Напомним, что не так давно в "Диспетчере задач" Windows 11 наконец появилась строка поиска – работает она как по названию программ, так и по идентификатору процесса, если количество активных задач исчисляется десятками.

Стоит ли переходить с Windows 10 на Windows 11

Релиз Windows 11 состоялся больше года назад. Те, кто перешел на новую ОС говорят, что система стала красивее и удобнее, но части функций по-прежнему не хватает, а те, что на месте, зачастую реализованы неудобно.

Пару месяцев назад для Windows 11 вышло первое крупное обновление с переработанным "Диспетчером задач" и возможностью перетаскивать ярлыки и файлы на панель задач.

Впрочем, обновление оказалось довольно проблемным. Пользователи жалуются на "синий экран смерти" и зависания в играх после установки апдейта, также есть проблемы с работой принтеров. Позже Microsoft подтвердила, что свежее обновление Windows 11 действительно замедляет компьютеры.

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