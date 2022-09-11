Среди них – функция Always On Display, общая медиатека в облаке и фитнес-приложение для телефона.

На традиционной сентябрьской презентации Apple представила свои главные гаджеты 2022 года, в том числе новенькие iPhone 14, которые работают на iOS 16 и снабжены множеством "совершенно новых новшеств".

Журналисты The Verge составил список функций, которые Apple только-только представила в новых смартфонах, но уже давно стали обыденностью для Android-пользователей.

Возможность поставить несколько точек на Картах

Эта очень удобная функция появилась в Android с 2017 года. Apple "Карты", безусловно, прошли долгий путь с момента своего катастрофического запуска 10 лет назад, но выбоины на пути его развития по-прежнему дают о себе знать и требуют давно назревшего заполнения, как в этом случае, при каждом обновлении.

Видео дня

Новые опции в Почте

А именно возможность отмены отправки и отложенной отправки сообщений. В Gmail этот инструмент есть с 2018 года и пользуется большой популярностью,

Live Captions ("Живые субтитры")

Опция позволяет генерировать субтитры для видео, аудио и разговоров в реальном времени. Была в Android с 2019 года.

Тактильный отклик клавиатуры при наборе текста

На Android это было столько, сколько мы себя помним.

Общая медиатека в облаке

Функция называется iCloud Shared Photo Library. Пользователи смогут добавлять до 5 других пользователей, которые получат доступ к общей медиатеке. Google Фото позволяет вам поделиться всей своей библиотекой с другим пользователем уже давно.

"Всегда включенный экран"

Одна из наиболее разрекламированных функций iOS 16. Экран айфона, даже будучи выключенным, демонстрирует пользователю время, уведомления, дату и другую системную информацию – как сейчас это происходит в Apple Watch – при этом потребляя минимальное количество энергии.

Это уже все давно есть на Android и даже имеет разные реализации.

Фитнес-приложение для телефона

Теперь фирменное приложение Apple не требует наличия смарт-часов Apple Watch. Официальное фитнес-приложение Google Fit доступно на смартфонах уже давно, независимо от того, используете ли вы часы или нет.

Кастомизация экрана блокировки

Android 4.2 предложил такие еще около 10 лет назад, но по какой-то причине решил снова убрать их в Android 5.0.

Обнаружение аварий

Google добавила это в приложение Personal Safety в 2019 году.

Технология объединения пикселей

Первыми тут были Huawei и Samsung.

К слову, на полках магазинов новенькие айфоны можно будет найти с 16 сентября. Позже всех дебютирует iPhone 14 Plus – 7 октября.

Ранее портал Android Authority составил список актуальных гаджетов, которые по своим параметрам равны или даже превосходят новые смартфоны Apple, но при этом их можно купить прямо сейчас.

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