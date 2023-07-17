Подобные лоты обычно продаются по $40-50 тыс., но этот экземпляр действительно редкий.

На американском аукционе LCG Auctions был продан запечатанный iPhone 2G на 4ГБ за $158 644. Таким образом он стал самым ценным лотом в истории онлайн-аукциона.

Столь высокая цена нераспечатанного оригинального iPhone обусловлена его редкой модификацией – он имеет 4 Гбайт встроенной памяти вместо 8 Гб. Эта модификация выпускалась несколько месяцев, поэтому представляет большую ценность для коллекционеров, сообщает 9to5Mac.

Кроме того, смартфон принадлежал одному из разработчиков Apple, который участвовал в создании iPhone. Но его имя не сообщается.

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Также на этом аукционе был продан еще один запечатанный iPhone 2G, но в конфигурации с 8 ГБайт памяти, поэтому цена на него была существенно ниже – $44 тысячи.

Нераспакованные оригинальные iPhone в любых исполнениях являются очень ценными предметами для коллекционеров, даже несмотря на то, что, как отмечает 9to5Mac, некоторые из них на момент продажи на аукционе уже невозможно включить, и они являются полностью непригодными.

Напомним, первый iPhone был выпущен в далеком 2007 году. Цена смартфона на старте продаж начиналась с 499 долларов (~18 500 грн) за модель на 4 ГБ, версия с 8 ГБ памяти стоила 599 долларов (~22 000 грн).

iPhone 15: что известно про новинку

А меж тем до презентации новых айфонов остается меньше двух месяцев. Ранее стало известно, что все модели iPhone 15 получат увеличенные батареи. Так что время работы смартфонов без подзарядки должно быть очень приличным. Также они выйдут с разъемом USB-C. которого ранее никогда не было в смартфонах Apple.

Меж тем сразу несколько источников сообщают, что нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории. В частности, модели Pro могут подорожать на 200 долларов. Последнее такое кардинальное изменение цен было в 2017-м, когда был представлен iPhone X за $999.

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