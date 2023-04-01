На нем была уникальная наклейка от Apple.

В США состоялся еще один аукцион, на котором за огромные деньги продали iPhone первого поколения в нераспечатанном виде. На этот раз это был редкий экземпляр с уникальной наклейкой от Apple.

Уникальность этого лота заключается в том, что поверх упаковочной пленки, в которую обернута коробка Айфона, нанесен стикер "Lucky You" ("Счастливчик"). Причем на этой наклейке изображен логотип Apple. Отмечается, что владелец смартфона выиграл его в одном из конкурсов, проводимом компанией.

Для доказательства подлинности содержимого коробки, аукционный дом предоставил рентгеновские снимки, которые показали наличие всех комплектующих, включая смартфона, зарядки, провода, наушников, док-станции, документации и даже специальной тряпочки.

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В итоге, редкий iPhone первого поколения был продан за 40 320 долларов (~1,5 млн грн). По такой же цене можно купить, например, Tesla Model 3. Очевидно, что привлекательность таких уникальных лотов для коллекционеров постепенно будет только расти и через несколько поколений они будут проданы по более высоким ценам.

Напомним, первый iPhone был выпущен в далеком 2007 году. Цена смартфона на старте продаж начиналась с 499 долларов (~18 500 грн) за модель на 4 ГБ, версия с 8 ГБ памяти стоила 599 долларов (~22 000 грн).

Три гаджета, которые мы ожидаем от Apple этой весной

В начале марте компания представила "желтый" iPhone 14, а до конца лета ожидается премьера 15-дюймового MacBook Air на чипе М2 и Mac Pro тоже с чипом M2. Также весной-летом Apple выпустит специальную версию AirPods Pro с USB-C вместо Lightning. Ходят слухи и о втором поколении AirPods Max.

Традиционно, главная презентация компании пройдет осенью. На ней покажут смартфоны iPhone 15 с новым дизайном и USB-C, Apple Watch Series 9 и, скорее всего, новые планшеты.

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