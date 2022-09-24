Redmi A24 имеет тонкие рамки и матрицу VA с диагональю 24 дюймов

В линейке мониторов Redmi от Xiaomi появилась новая 24-дюймовая модель – с поддержкой разрешения 1080p, яркостью 250 нит и частотой обновления 75 Гц.

Полное название модели – Redmi A24. Новинка является одним из самых дешевых решений в своем классе.

В характеристиках монитора указано, что он способен на 99% покрыть цветовую гамму sRGB, также сообщается о 8-битной цветопередаче. Время отклика составляет 6 мс. Есть также пара технологий, призванные снизить нагрузку на зрение: режим с пониженным излучением синего света и автоматическая подстройка яркости под окружение.

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Производитель особенно выделят толщину экрана Redmi A24 – всего 7,2 мм. Также у монитора тонкие рамки. Для подключения к ПК используется разъем HDMI и VGA.

Redmi A24 оценили в 539 юаней, или примерно 2800 грн. Он уже поступил в продажу в Китае и вскоре должен появиться на торговых площадках по типу AliExpress.

Интересные новинки рынка мониторов

Ранее в этом месяце вышел бюджетный монитор для геймеров Redmi G24. Это 23,8-дюймовое решение с экраном 1080p и частотой обновления 165 Гц, а стоит всего 85 долларов.

В свою очередь ASUS пополнил линейку игровых мониторов в рамках бренда TUF Gaming 34-дюймовой моделью VG34VQEL1A. Она обновляется с частотой 100 Гц и поддерживает технологии Nvidia Adaptive-Sync и AMD FreeSync Premium.

Также стоит отметить необычный "квадратный" монитор от LG с соотношением сторон 16:18. Производитель называет модель "совершенно новым форматом на рынке мониторов".

А меж тем Xiaomi готовится к презентации будущего Civi 2, которую компания и журналисты в один голос называют "новым самым красивым смартфоном компании". Он получит овальный вырез в духе iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Но самая главная новинка Xiaomi, ожидаемая до конца года, это, конечно, Xiaomi 13. Ожидается, что премьера флагманской серии состоится на месяц раньше, чем обычно, то есть уже в ноябре.

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