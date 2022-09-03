Это 23,8-дюймовое решение с экраном 1080p и частотой обновления 165 Гц, а стоит всего 85 долларов.

Бренд Redmi запустил предварительные продажи нового игрового монитора Redmi G24. Он обновляется с частотой 165 Гц и поддерживает технологии DC Dimming, Nvidia G-Sync и AMD FreeSync.

Диагональ панели составляет 23.8 дюйма. Это IPS-матрица с разрешением 1080p скоростью отклика 1 мс, передает Gizchina.

Монитор обеспечивает охват 120% цветового пространства sRGB, также сообщается о 8-битной цветопередаче. Кроме того, каждый экземпляр Redmi G24 перед отправкой в магазин проходит калибровку – среднее значение Delta E не превышает 2 единиц.

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Есть у новинки и режим с пониженным излучением синего света, что уменьшает нагрузку на глаза при длительном использовании. Для подключения к ПК есть два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.2 и 3.5-мм аудиоразъем для подключения наушников.

На данный момент новинку можно заказать по смехотворной цене в 599 юаней (около 3200 грн). Пока только Китае, но вскоре монитор должен появиться и на торговых площадках по типу AliExpress.

Напомним, ранее LG представила 42-дюймовый сгибаемый телевизор OLED Flex, у которого можно менять кривизну экрана – вручную или с пульта. Есть и "фишки" для геймеров, вроде возможности отрегулировать размер изображения в соответствии со своими предпочтениями или жанром игры.

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