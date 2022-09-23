Полноценный анонс новинки ожидается уже на следующей неделе, 27 числа.

В интернете появились первые "живые" фотографии будущего Civi 2, которую компания и журналисты в один голос называют "новым самым красивым смартфоном Xiaomi".

Вживую новинка выглядит точно так же, как и на рендерах.

Дизайн нового поколения будет отличаться от того, что можно было увидеть в первом Civi и Civi 1S. Самым заметным изменением станет расположенный посередине верхней части экрана овальный вырез в духе iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

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Ранее стало известно, что в Civi 2 установят сразу две "фронталки" с разрешением 32 Мп. По бокам от них, над экраном – парные LED-вспышки.

Задняя панель корпуса получит стеклянную поверхность с волнистой текстурой. Там же разместился тройной основной модуль с главным датчиком на 50 Мп.

С технической точки зрения Civi 2 интересен не меньше: он станет первой в мире серийной моделью на базе нового субфлагманского чипа Snapdragon 7 Gen1. Также упоминается 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц, подэкранный сканер отпечатков пальцев и технология быстрой проводной зарядки Xiaomi мощностью 67 Вт.

Полноценная премьера телефона запланирована на 27 сентября. Оригинальный Xiaomi Civi, который ориентирован на молодежь, вышел в 2021 году по цене $500.

Самые главная новинка Xiaomi, ожидаемая до конца года, это Xiaomi 13

Ожидается, что премьера новой флагманской серии Xiaomi состоится на месяц раньше, чем обычно, то есть уже в ноябре. Новинки станут одними из первых телефонов на рынке на базе Snapdragon 8 Gen 2, а выйдут они из коробки с MIUI 14 на базе Android 13.

Напомним, прошлое поколение Xiaomi 12 было представлено в конце декабря прошлого года. У всех смартфонов дисплеи с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, быстрая память и технология зарядки, а также оболочка MIUI 13.

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