Ожидается, что премьера новой флагманской серии Xiaomi состоится на месяц раньше, чем обычно.

Несмотря на то, что до анонса линейки Xiaomi 13 есть еще несколько месяцев, в Интернете всплывают все новые подробности о той или иной модели серии.

Так, например, сейчас стало известно, что Pro-версия "тринадцатки" выйдет из коробки с MIUI 14 на базе системы Android 13. На фото попал прототип смартфона с техническими подробностями.

Изображение также подтверждает, что Xiaomi 13 Pro получит 12 Гб оперативной памяти и SoC с процессором, работающим на частоте 3,0 ГГц. Предполагается, что Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro станут одними из первых телефонов на рынке на базе Snapdragon 8 Gen 2, а 3,0 ГГц – это частота суперядра Arm Cortex-X2.

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По уверениям автора инсайда, серия Xiaomi 13 прошла стадию инженерного образца и полностью готова к презентации. Сейчас, по всей видимости, осуществляется отладка ПО, так как эти модели должны стать первыми с предустановленной MIUI 14.

Ожидается, что премьера новой флагманской серии Xiaomi состоится на месяц раньше, чем обычно, то есть уже в ноябре.

Напомним, прошлое поколение смартфонов Xiaomi 12 было представлено в конце декабря прошлого года. У всех смартфонов дисплеи с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, быстрая память и технология зарядки, а также оболочка MIUI 13.

А уже этим летом компания представила новую серию Xiaomi 12S. В нее вошли три флагманских аппарата. Помимо базового 12S, есть также модели 12S Pro и 12S Ultra, в которых впервые применен 1-дюймовый фотосенсор Sony IMX989 на 50 Мп.

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