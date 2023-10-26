У них рекордно яркий дисплей, самый актуальный чипсет Snapdragon 8 Gen 3,и рамки тоньше, чем у iPhone 15 Pro.

26 октября прошла презентация новых флагманских смартфонов Xiaomi. Пока что смартфоны представлены лишь для Китая, а глобальные версии выйдут лишь в следующем году. Дизайн по сравнению с Xiaomi 13 изменился не сильно, зато начинка самая актуальная.

Модели Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro не только во всем лучше предшественников, но и по ряду характеристик стали "самыми первыми на рынке". В частности:

В телефонах стоит свежий чипсет Snapdragon 8 Gen 3, представленный всего пару дней назад. Он мощнее прошлогоднего Gen 2 на 30 процентов и на 20% энергоэффективнее, а в бенчмарке AnTuTu он набирает более 2 млн очков.

Обе модели оснащены первыми в мире дисплеями с пиковой яркостью до 3000 нит. Примечательно, что до этого лидером тоже был Xiaomi с моделью 13 Ultrа и дисплеем на 2600 нит.

Эти Xiaomi первыми получили фирменную систему HyperOS, которая пришла на смену MIUI. Главное изменение в том, что смартфон станет пультом для всех устройств, а в некоторых задачах она будет быстрее на 70%.

В целом, обе модели похожи дизайном и начинкой, но все-таки отличаются в некоторых моментах. У базового Xiaomi 14 AMOLED LTPO-дисплей 6.36 дюйма с частотой 120 Гц, 16+1ТБ памяти в топе и батарея на 4610 мАч с зарядкой 90 Вт. Камеры: основная Sony LYTIA T900 на 50 Мп + 50 Мп (ультраширик) + 50 Мп (телевик, 3,2х зум).

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Xiaomi 14 Pro получил увеличенный до 6.73 дюйма экран, аккумулятор на 4880 мАч и зарядку 120 Вт. Камеры тоже лучше: 50+50+50 Мп, однако на основной камере используется переменная диафрагма, а сенсор – OmniVision OV50H.

Также оба телефона предлагают подэкранный сканер отпечатков, NFC-модуль, динамики с Dolby Atmos и даже влагозащиту IP68. А рамки у них тоньше, чем у iPhone 15 Pro.

При этом стоимость Xiaomi 14 и 14 Pro не изменилась в сравнении с прошлым поколением: 3999 юаней (~20 000 грн) за базовую версию и 4999 юаней (~25 000 грн) за "прошку". Версий 8/128 ГБ больше нет, а начальная конфигурация поставляется с 8 ГБ оперативки и накопителем на 256 ГБ.

Ранее в этом месяце Xiaom выпустила один из самых доступных мониторов в своем классе. Это уникальное устройство за 70 долларов, которое подойдет как для решения офисных и домашних задач, так и для видеоигр.

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