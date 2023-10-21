Первыми HyperOS, новую операционную систему, которая заменит MIUI, получат смартфоны серии Xiaomi 14.

Ранее на этой неделе компания Xiaomi представила HyperOS – новую оболочку для своих смартфонов и других гаджетов. В сеть уже выложили список устройств, которые должны получить поддержку.

Первыми HyperOS смогут опробовать пользователи Xiaomi 14. Анонс новых флагманских аппаратов должен состояться до конца октября. Кроме свежих топов, обновление получат огромное количество знакомых девайсов:

Xiaomi:

Xiaomi 14;

Xiaomi 14 Pro;

Xiaomi 13T Pro;

Xiaomi 13T;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Lite;

Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi 12T;

Xiaomi 12 Lite 5G;

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12 Pro Dimensity;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12X;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11 Ultra;

Xiaomi 11 Pro;

Xiaomi 11;

Xiaomi Mi 11X;

Xiaomi Mi 11X Pro;

Xiaomi Mi 11i;

Xiaomi 11i;

Xiaomi 11i Hypercharge;

Xiaomi 11 Lite 4G;

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi 11 Lite 5G;

Xiaomi 10S;

Xiaomi Mix Fold;

Xiaomi Mix Fold 2;

Xiaomi Mix Fold 3;

Xiaomi Mix 4;

Xiaomi Civi;

Xiaomi Civi 1S;

Xiaomi Civi 2;

Xiaomi Civi 3.

Poco:

Poco F5 Pro;

Poco F5;

Poco F4 GT;

Poco F4;

Poco F3;

Poco F3 GT;

Poco X6 Pro 5G;

Poco X6 5G;

Poco X5 Pro 5G;

Poco X5 5G;

Poco X4 GT;

Poco X4 Pro 5G;

Poco M6 Pro 5G;

Poco M5s;

Poco M5;

Poco M4 Pro 5G;

Poco M4 Pro 4G;

Poco M4 5G;

Poco M3 Pro 5G;

Poco C55.

Redmi:

Redmi K40;

Redmi K40S;

Redmi K40 Pro;

Redmi K40 Pro+;

Redmi K40 Gaming;

Redmi K50;

Redmi K50i;

Redmi K50i Pro;

Redmi K50 Pro;

Redmi K50 Gaming;

Redmi K50 Ultra;

Redmi K60E;

Redmi K60;

Redmi K60 Pro;

Redmi K60 Ultra;

Redmi Note 10 5G;

Redmi Note 11SE;

Redmi Note 10T 5G;

Redmi Note 10 Pro 5G;

Redmi Note 10T;

Redmi Note 10S;

Redmi Note 11SE (для Индии);

Redmi Note 10 Pro;

Redmi 10;

Redmi 10 2022;

Redmi 10 Prime;

Redmi Note 11 4G;

Redmi Note 11E;

Redmi 10 5G;

Redmi 11 Prime 5G;

Redmi Note 11R;

Redmi 10C;

Redmi 10 Power;

Redmi 11 Prime 4G;

Redmi Note 11 4G/11 NFC 4G;

Redmi Note 11 5G;

Redmi Note 11T 5G;

Redmi Note 11S;

Redmi Note 11S 5G;

Redmi Note 11 Pro 4G;

Redmi Note 11 Pro 5G;

Redmi Note 11E Pro;

Redmi Note 11 Pro+ 5G;

Redmi Note 11T Pro;

Redmi Note 11T Pro+;

Redmi Note 12 4G/4G NFC;

Redmi 12C;

Redmi 12;

Redmi Note 12 Turbo;

Redmi Note 12T Pro;

Redmi Note 12 Pro Speed;

Redmi Note 12 Pro 5G;

Redmi Note 12 Pro+ 5G/Discovery;

Redmi Note 12S;

Redmi Note 12R;

Redmi 12 5G;

Redmi Note 12 5G;

Note 12R Pro;

Redmi Note 13 4G/4G NFC;

Redmi Note 13 Pro 5G;

Redmi Note 13 Pro+ 5G;

Redmi Note 13R Pro;

Redmi 13C.

Судя по всему, до конца 2023 года единственная возможность оценить HyperOS – купить Xiaomi 14. Остальные смартфоны производителя получат обновление не раньше 2024 года.

Видео дня

В целом опубликованный список охватывает почти все актуальные модели устройств Xiaomi и ее суббрендов, представленные за последние два года. Однако линейки Xiaomi 11/10, а также Redmi K40/K30 и некоторые другие модели в перечень не включены.

HyperOS – новая ОС для смартфонов Xiaomi, которая заменит MIUI

Как сообщается, это не просто "оболочка", как MIUI, которая длительное время использовалась на устройствах компании, а полноценная ОС. Она станет основой всех продуктов экосистемы – от смартфонов до устройств интернета вещей и автомобилей.

Оригинальную MIUI показали еще в 2010 году, но в то время это была кастомная прошивка для HTC Nexus One. Свой первый смартфон Xiaomi выпустила спустя год, и с тех пор за почти 13 лет только несколько моделей компании выходили без MIUI.

Вас также могут заинтересовать новости: