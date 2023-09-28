Одна из главных новинок – ИИ-помощник Copilot, заменивший устаревшую Cortana.

Microsoft выпустила самое масштабное обновление Windows 11 за все время существования этой ОС. В нем много всего нового, а одна из главных новинок – ИИ-ассистент Copilot.

Copilot – это переосмысленный чат-бот Bing, адаптированный для Windows. Он открывается в виде классической боковой панели, с которой можно управлять настройками ПК в формате запросов в чате. В какой-то степени Copilot заменяет "Кортану".

Кроме того, апдейт добавил искусственный интеллект в привычные приложения Paint, "Ножницы" и "Фотографии". Вдобавок в приложении "Фотографии" появилась нативная синхронизация с медиатекой iCloud.

ИИ в Ножницах позволяет распознавать текстовую информацию с любого изображения, который можно скопировать и вставить, например, в текстовый документ или таблицу. В Paint ИИ будет автоматически создавать картинки по текстовому описанию – Photoshop больше не нужен.

"Проводник" тоже обновился и получил современный интерфейс, который лучше сочетается с общим дизайном Windows 11. Среди других обновлений – приложение "Параметры". На главном экране теперь отображаются основные сведения о компьютере и рекомендуемые настройки. А для геймеров Microsoft добавила нативное управление RGB-подсветкой.

До конца года выйдет еще большое обновление для Windows 11. Он принесет новый микшер громкости, слои в Paint и нативную поддержку RAR-архивов. И это, естественно, далеко не полный перечень новшеств.

Напомним, что все грядущие нововведения "винды" будут актуальны только для Windows 11. Ранее в Microsoft подтвердили, что Windows 10 больше не будет получать новых апдейтов – только исправления ошибок и патчи безопасности.

А меж тем уже в следующем году выйдет Windows 12, в которой акцент будет сделан на искусственном интеллекте и оптимизации аппаратного и программного обеспечения. А в плане дизайна Windows 12 будет еще больше похожа на MacOS.

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