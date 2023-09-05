И это даже несмотря на то, что все грядущие нововведения Windows будут актуальны только для Windows 11.

Аналитики из StatCounterr опубликовали результаты нового исследования о рыночной доле различных версий Windows. Там сказано, что по состоянию на август 2023 и спустя почти два года со своего релиза Windows 11 установлена только на 23% компьютерах.

Windows 10 по-прежнему является выбором большинства пользователей компьютеров с Windows. Доля "десятки" сегодня составляет 72%, причем популярность даже понемногу увеличивается – плюс 2% относительно прошлого месяца.

Люди не спешат переходить на Windows 11, даже несмотря на новость о том, что "десятка" больше не будет получать никаких крупных обновлений. Впрочем, полностью поддержка системы закончится только в 2025 году.

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У старушки Windows 7 доля составляет 3.51%.

Windows 8.1 занимает 0,64% рынка, Windows 8 – 0,3%, а Windows XP все еще работает на 0,32% всех ПК.

В целом, на Windows 10 и Windows 11 приходится доля в 95%.

Что касается Украины, то здесь ситуация для Windows 11 еще плачевней. Она установлена только на 12,59% компьютерах, причем на старушку Windows 7 приходится доля в 9,3%.

Традиционно, Windows 11 намного популярнее среди геймеров. Свежая статистика Steam по железу показывает, что разница между Windows 10 и 11 составляет всего 17 процентов – 57% против 40%.

А меж тем уже в следующем году выйдет Windows 12, в которой акцент будет сделан на искусственном интеллекте и оптимизации аппаратного и программного обеспечения. А в плане дизайна Windows 12 будет еще больше похожа на MacOS.

Ранее УНИАН сообщал о том, что в Windows 11 появилась уникальная функция, которой нет в других "виндах". Речь идет о возможности удалить большую часть встроенных программ – делается все это в пару кликов.

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