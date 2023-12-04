ИИ-ассистент Copilot будет помогать в настройке системы и поиске нужных функций.

Компания Microsoft выпустила свежее обновление для Windows 10 под номером KB5032278, которое добавляет ряд нововведений и исправляет ошибки. Примечательно, ранее Microsoft говорила, что "десятка" больше не будет получать функциональных обновлений.

Ключевым нововведением в обновлении стало появление "умного" помощника Copilot, работающего на тех же нейросетевых технологиях, что и ChatGPT-4. Причем в отличие от ChatGPT встроенный в Windows ИИ-помошник работает бесплатно и имеет дополнительные возможности.

Copilot – это переосмысленный чат-бот Bing, адаптированный для Windows. Он открывается в виде классической боковой панели, с которой можно управлять настройками системы в формате запросов в чате по типу ChatGPT. Кроме того, бот сможет подсказать время в других городах, спрогнозировать погоду и даже написать сочинение, используя текст из буфера обмена.

Обновление KB5032278 уже доступно для загрузки в "Центре обновления Windows" на компьютерах под управлением Windows 10 22H2. Его необходимо загрузить вручную – после обновления в панели задач пользователей появится значок Copilot.

Впрочем, пока обновление доступно не всем – апдейт будет распространяться постепенно до конца 2023 года.

Изначально Copilot интегрировали в Windows 11, но, судя по всему, в Microsoft понимают, что основная доля пользователей решила не переходить на новую ОС и остаются на Windows 10. Windows 11 вышла более двух лет назад, но смогла завоевать только 26% доли рынка.

Специалисты уверены, что главной причиной медленного роста популярности "одинадцатки" стали завышенные системные требования. Многие компьютеры, особенно в корпоративном секторе, банально не оснащены подходящими характеристиками для апгрейда на новейшую ОС от Microsoft.

Как сообщал УНИАН, Windows 12 с ИИ функциями выйдет уже в июне 2024 года. Грядущий год запомнится бурным развитием отрасли компьютеров с искусственным интеллектом. И главной причиной роста этой отрасли станет выход новой операционки Microsoft.

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