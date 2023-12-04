Windows 11 вышла более двух лет назад, но смогла завоевать у нас только 14% доли рынка.

Аналитики из компании StatCounter опубликовали ежемесячный отчет, в котором названа распространенность различных версий операционной системы Windows по состоянию на конец 2023 года.

Спустя более чем два года после релиза доля Windows 11 среди операционных систем Microsoft составляет всего 26,6% – за последний месяц ее популярность выросла на пару процентов. Впрочем, как следует из отчета, ей еще далеко до лидера в лице Windows 10.

Доля "десятки" в 2023 году составляет 68%. Пользователи не спешат обновлять свои системы до Windows 11, даже несмотря на то, что старая ОС больше не будет получать контентных обновлений – только исправления ошибок и патчи безопасности. Также на горизонте уже маячить Windows 12.

Видео дня

Что касается Украины, то здесь распространение Windows 11 происходит еще медленнее. Она установлена только на 14% компьютерах, в то время, как старушка Windows 7 используется на 6,3% устройств.

В то же время рыночная доля Windows 10 среди украинских пользователей составляет аж 77%.

При этом данные Statcounter отличаются от последних результатов компании Lansweeper, опубликованные в начале октября. По подсчетам Lansweeper, Windows 11 установлена всего на 9% компьютерах. Такая разница связана с методами сбора данных, которые у Lansweeper и Statcounter различаются.

Специалисты уверены, что главной причиной медленного роста популярности "одинадцатки" стали завышенные системные требования. Многие компьютеры, особенно в корпоративном секторе, банально не оснащены подходящими характеристиками для апгрейда на новейшую ОС от Microsoft.

Как сообщал УНИАН, Windows 12 с ИИ функциями выйдет уже в июне 2024 года. Грядущий год запомнится бурным развитием отрасли компьютеров с искусственным интеллектом. И главной причиной роста этой отрасли станет выход новой операционки Microsoft.

Вас также могут заинтересовать новости: