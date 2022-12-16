Речь идет о Windows 10 (21H1), которая также известна как Windows 10 May 2021 Update.

Корпорация Microsoft прекратила поддержку второй по популярности версии Windows в мире. Речь идет о Windows 10 (21H1), которая также известна как Windows 10 May 2021 Update.

Как сообщает портал SoftPedia, в начале недели разработчики выпустили последний патч для Windows 10 21H1, и теперь данная версия операционной системы больше не будет получать регулярные обновления, включая патчи безопасности.

Поддержка прекращена для всех редакций Windows 10 21H1:

Windows 10 Home (Домашняя), Видео дня

Windows 10 Enterprise,

Windows 10 Pro,

Windows 10 Pro Education,

Windows 10 Pro for Workstation.

Их пользователям рекомендуется "переехать" на более актуальную версию ОС, чтобы избежать возможных хакерских атак, в которых могут использоваться неисправленные уязвимости.

Так, чтобы пользователи не подвергали опасности свои устройства, "Центр обновления Windows" автоматически запустит обновление до актуальной Windows 10 версии 22H2 или сразу до Windows 11. При этом пользователи могут самостоятельно задать любое удобное для этого время.

К слову, Windows 10 21H1 по-прежнему остается одной из самой популярной версией ОС Microsoft. Согласно данным агентства AdDuplex на середину 2022 года, ею пользуются около 24% пользователей ОС от Microsoft. Больше только у Windows 10 22H2 и Windows 11.

Также Microsoft напомнила о скором завершении поддержки Windows 8.1

"Смерть" операционки назначена на 10 января 2023 года – использующие данную ОС пользователи больше не будут получать никаких обновлений, включая патчи безопасности.

Помимо всего прочего, прекращение поддержки W8.1 также чревато для пользователей потерей функциональности Microsoft 365 (Office) и магазина приложений Microsoft Store.

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