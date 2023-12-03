О выходе новой ОС Windows в 2024 году уже говорилось не раз, но июнь 2024 года – более ранняя дата, чем ожидалось.

Корпорация Microsoft готовится к запуску новой версии Windows в следующем году. Согласно информации, опубликованной в издании Commercial Times, Windows 12 выйдет в уже в июне 2024 года – похоже, что работа над "двенадцаткой" идет в ускоренном режиме.

Источник говорит, что грядущий год запомнится бурным развитием отрасли компьютеров с искусственным интеллектом. И главной причиной роста этой отрасли станет выход новой операционки Windows 12.

О выходе Windows 12 в 2024 году уже говорилось не раз, но июнь 2024 года – более ранняя дата, чем ожидалось. Согласно отчету Commercial Times, такие крупные техно-игроки, как Acer, MSI и Gigabyte, уже ожидают потенциальных возможностей для бизнеса.

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Основной особенностью новой Windows станет плотная интеграция с системами искусственного интеллекта, но пока неясно, в каком виде, ибо и сейчас Microsoft активно добавляет функции на базе ИИ в Windows 11 и даже Windows 10. Также новая "винда" будет активно интегрироваться с облачными технологиями, а в плане дизайна она будет больше похожа на MacOS.

Ранее была информация, что помимо обычной версии Windows 12 получит и облегченную версию для устройств со слабым "железом". По всей видимости, она станет своеобразным ответом Chrome OS.

Windows 11 так не удалось добиться "народной" любви

Статистика показывает, что спустя два года со своего релиза Windows 11 установлена всего на 26% устройств. И это даже несмотря на то, что Microsoft ранее в этом году объявила о прекращении выпуска крупных обновлений для Windows 10.

Говоря о популярности Windows 11 среди украинских пользователей, то здесь ситуация для 11-ки еще плачевней. В настоящий момент она установлена только на 13,77% компьютерах, причем на Windows 7, вышедшую почти 15 лет назад, приходится доля в 7,2%.

Примечательно, что Windows 11 намного популярнее среди геймеров. Свежая статистика Steam по железу показывает, что "одинадцатка" установлена на 42% игровых ПК и эта цифра постоянно растет.

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