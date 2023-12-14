Услуга Volte "Киевстар" для налаживания связи должна быть выключена, посоветовали пользователям.

"Киевстар" начал постепенно восстанавливать работу мобильной связи. Но многие украинцы до сих пор не могут пользоваться услугами компании так, как раньше. Пользователи делятся действенными лайфхаками, которые помогут как можно быстрее подключиться к сети. Прежде всего, автоматически сеть вряд ли подключится. Нужно ее настраивать вручную.

Самым действенным способом, по словам некоторых пользователей, является перезагрузка мобильного телефона. Если после одной перезагрузки связь не восстановилась, то можно через пару минут снова выключить и включить свой мобильный.

Другие пользователи говорят, что им удалось вернуть связь с помощью включения режима "В самолете". Этот метод также можно повторить несколько раз с небольшим интервалом, если сеть не включилась с первого раза.

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Кроме того, для налаживания связи абонентам советуют отключить услугу Volte. Следует отметить, что даже если у вас восстановилась связь, то еще некоторое время может быть сбой с приемом входящих звонков или же не с первого раза удастся самому позвонить.

Похожие лайфхаки рекомендует и сама компания "Киевстар". "Если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, попробуйте: перезагрузить телефон; включить и выключить "авиарежим", - говорится на их странице в Facebook.

Компания сообщает, что их специалисты продолжают работать над устранением проблем, поскольку в некоторых населенных пунктах все еще возникают кратковременные сложности со связью.

"Мы невероятно благодарны вам за поддержку. Как только сеть стабильно заработает, мы подготовим компенсации для абонентов, которые не имели связи", - обещают в "Киевстар".

Кроме того, как сообщил украинский оператор, сеть "Домашнего Интернета" восстановлена на 93%.

Почему нельзя дозвониться до абонента "Киевстар" - что известно

12 декабря произошел масштабный сбой в работе украинского оператора "Киевстар". Из-за этого отсутствовала мобильная связь, также невозможно было пользоваться мобильным и домашним интернетом.

Позже стало известно, что проблемы возникли из-за мощной хакерской атаки на инфраструктуру оператора. Из-за этого Служба безопасности Украины открыла уголовное производство. По одной из версий, которую сейчас изучают следователи СБУ, за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ.

По состоянию на 13 декабря 18:00 "Киевстар" начал включение голосовой связи по всей Украине. Там отметили, что восстановление услуг будет происходить постепенно.

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