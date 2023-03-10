Речь идет о перемещение всей панели задач на новое место без сторонних утилит.

Новая ОС Windows 11 получила немало отличий от своей предшественницы, но не все они были приняты положительно пользователями. Одной из таких особенностей является неподвижная панель задач, которая расположена на нижней части экрана.

Тем не менее, по слухам, в скором времени эта проблема может быть решена, так как соответствующие изменения были внесены в тестовую версию Windows 11 (сборка 25309) для разработчиков. Опубликованная инсайдером анимация демонстрирует возможность перемещения панели задач – как утверждает источник, теперь это делается без правок реестра и других манипуляций.

Стоит отметить, что в текущем виде отображение интерфейса "сломано" – сама панель перемещена в верхнюю часть экрана, тогда как окна приложений и поиска все еще отображаются внизу. Скорее всего, это новшество все еще находится на стадии тестирования и будет доработано в будущем. Однако, Microsoft ранее уже заявляла о трудностях, связанных с реализацией этой функции.

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На данный момент, единственным рабочим способом кастомизации панели задач остаются сторонние утилиты, однако их использование может привести к нестабильности системы в некоторых случаях.

Что еще нового в свежем обновлении Windows 11

В конце февраля Microsoft представила первое в 2023 году обновление для Windows 11. Основная новая фишка – обновленный поисковик Bing со встроенным чат-ботом ChatGPT интегрировали прямо в панель задач. Теперь пользователь может начать чат с ботом, нажав на иконку Bing,

Из других полезных нововведений стоит выделить встроенную функцию записи экрана – новая фича стала частью стандартного приложения Snipping Tool ("Ножницы"). Несмотря на сверхпопулярность Windows, система до последнего не имела встроенной функции записи скринкастов.

Ранее УНИАН рассказывал о способе установить Windows 11 на старое устройство, которое не соответствует минимальным системным требованиям. Речь идет об облегченной версии ОС под названием Tiny11, которая почти не расходует оперативную память и занимает вдвое меньше места на диске, чем обычно.

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