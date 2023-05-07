"Рекламные рекомендации" в Google Play заработали во всем мире, в том числе в Украине.

В мобильном приложении магазина Google Play появился новый рекламный слот. Достаточно нажать на поисковую строку в заголовке интерфейса – и пользователей встретит "рекламная рекомендация".

Это изменение – часть апрельского обновления Google Play Services, сообщает издание 9to5google. Оно распространяется постепенно, а потому реклама может появиться у всех пользователей не сразу.

Отмечается, что если прежде по нажатию на поисковую строку отображался список из четырех последних запросов, сохраненных в истории, то теперь над ними Google дает ссылку на "рекомендованное приложение" или "рекламную рекомендацию". При этом рекламный блок не помечается специальным значком "Ad".

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К слову, ранее стало известно об увеличении количества рекламы в App Store. Ее начали размещать в разделе "Сегодня" на главной странице и в описании приложений. Однако там рекламные предложения выделены синим цветом, чтобы они отличались от обычных рекомендаций.

Google и Samsung исправят раздражающую особенность Android

Недавно Google объявила, что с выпуском Android 14 этой осенью намерена исправить раздражающую разработчиков и обычных пользователей особенность ОС, связанную с работой приложений в фоновом режиме. Производитель Samsung первой поддержал инициативу и реализует ее в следующем крупном обновлении One UI для устройств Galaxy.

К слову, вместе с апдейтом Android 14 в Android-смартфонах наконец появится возможность удалять предустановленные производителями приложения. Также в ОС внедрят спутниковую связь и функцию уведомления LED-вспышкой – прямо как на iPhone.

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