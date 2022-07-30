Пока Google отказывается от навязчивой рекламы, в Apple, наоборот, хотят приумножить ее.

Пока Google отказывается от навязчивой рекламы, Apple, наоборот, хочет ее увеличить – а именно в магазине приложений App Store. Ее начнут размещать в разделе "Сегодня" на главной странице и в описании приложений.

Об этом пишет портал MacRumors.

Реклама на страницах приложений будет отображаться в самом низу экрана в блоке "Вам также может понравиться", где демонстрируются похожие программы. Объявление также выделят специальной синей пометкой, чтобы они отличались от обычных рекомендаций.

В Apple подчеркивают, что новые рекламные слоты будут содержать только одобренный контент со страниц App Store. И обещают, что никаких конфиденциальных данных пользователей использоваться не будет.

Новые слоты для продвижения начнут появляться уже в самое ближайшее время. Впервые реклама в App Store появилась в 2016 году, сейчас ее можно встретить на вкладке "Поиск".

Как сообщал УНИАН, накануне в ЕС одобрили законы, которые положат конец дуополии Apple и Google. Например, обе компании будут обязаны разрешить своим пользователям устанавливать софт из сторонних источников.

Еще раньше в ЕС одобрили единый стандарт зарядки для всех гаджетов. Производители, в том числе Apple, будут обязаны ставить USB-C не только в смартфоны, но и в планшеты, наушники, электронные книги и другие устройства.

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