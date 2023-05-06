В следующей версии ОС Android появится новый механизм работы фоновых процессов и служб переднего плана.

Компания Google объявила, что с выпуском операционной системы Android 14 этой осенью намерена исправить раздражающую разработчиков и обычных пользователей особенность ОС, связанную с работой приложений в фоновом режиме.

Как говориться в блоге компании, Samsung первой поддержала инициативу и реализует это в следующем крупном обновлении One UI для устройств Galaxy.

Google сообщает о большом количестве жалоб на работу фоновых процессов и служб переднего плана, включая возможность приложений продолжать работать даже после закрытия пользователем. В частности, это доставка уведомлений.

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Отмечается, дабы решить эту давнюю проблему, IT-гигант начал сотрудничать с производителями оборудования для Android, чтобы обеспечить согласованную и единообразную реализацию фоновых API-интерфейсов в Android 14. Первой на эту инициативу откликнулась южнокорейская компания Samsung.

Начиная с One UI 6.0, службы переднего плана приложений, оптимизированных под Android 14, будут гарантированно работать должным образом, если они разработаны в соответствии с новой политикой API служб переднего плана Android – заявил представитель Samsung.

В свою очередь Google призывает других производителей использовать новые API, чтобы их приложения функционировали в фоновом режиме должным образом.

Android 14: все что известно на данный момент

Актуальная версия Android под номером 13 вышла прошлым летом. В этот раз изменений оказалось не так много – разработчики сделали ставку на конфиденциальность и улучшения дизайна.

Главные нововведения Google приберегла для Android 14. Уже известно, что в ней наконец добавят возможность удалять предустановленные производителями приложения. Также в Android-смартфонах появится спутниковая связь и функция уведомления LED-вспышкой – прямо как на iPhone.

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