Презентация новинок состоится уже на следующей неделе, 7 сентября.

До запуска линейки iPhone 14 осталось чуть больше недели. Наибольший интерес вызывают Pro-модели с новыми вырезами в экране, которые заменят "челку".

Согласно имеющимся данным, эти смартфоны будут представлены в пяти различных цветах, которые показали на "живых" фото.

По предварительным данным, в линейке будет серебристый, графитовый и золотая версии будущих iPhone. Новыми цветами станут синий и фиолетовый. Первый отличается от аналогичного в прошлогоднем iPhone 13 Pro. Что касается фиолетового, то он будет использовать пастельный тон, в отличие от ярко-насыщенного 12-го айфона.

Відео дня:

Также источники, связанные с китайской цепью поставок, подтвердили, что фиолетовый цвет iPhone 14 Pro имеет эффект градиента, т.е. отображает разные оттенки при разном освещении и под разными углами.

К слову, некоторые инсайдеры сообщают, что iPhone 14 также получит быструю зарядку на 30 Вт. Apple уже якобы направила на тесты новые адаптеры.

Напомним, этой осенью у компании Apple запланировано две крупные презентации. Первая пройдет уже в следующую среду, 7 сентября. Вторая – предположительно, в конце октября-начале ноябре. Более точную дату мы узнаем лишь за неделю до ивента.

Презентация новых моделей iPhone ожидается на сентябрьской презентации. Это будет самый ранний анонс айфонов с 2016 года.

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