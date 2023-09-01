Все 10 из 10-ти позиций в рейтинге принадлежит аппаратам на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2.

Известный бенчмарк AnTuTu рассказал о самых мощных Android-смартфонах в 2023 году. В свежем рейтинге весь топ-10 оккупировали модели на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2.

Самым мощным смартфоном на сегодня был признан OnePlus Ace 2 Pro, средний балл которого в AnTuTu составил 1,64 млн. Аппарат имеет разогнанный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который выделяется наличием большой испарительной камеры размером 9140 квадратных мм.

Второе место с небольшим отрывом занимает iQOO 11S, а третье – Redmagic 8S Pro+. Чуть ниже оказался игровой iQOO 11 Pro, а пятерку лучших замыкает vivo X90 Pro+, который по совместительству является одним из лучших камерофон на рынке.

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Также звание самых производительных Android-смартфонов разделили между собой OnePlus 11, Realme GT5, iQOO 11, Vivo X Fold2 и Oppo Find X6 Pro.

Также AnTuTu обновил топ лучших Android-гаджетов субфлагманского уровня. Здесь первое место отдали Redmi Note 12 Turbo, сразу за ним – realme GT Neo5 Se – первый смартфон с аккумулятором емкостью 5500 мАч и 100-ваттной зарядкой

Обе эти модели возглавляют августовский рейтинг с существенным отрывом от всех остальных.

OnePlus Ace 2 Pro – новый рекордсмен по производительности

Как уже упоминалось, в основе смартфона лежит разогнанный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который и стал причиной столь высокой производительности. Также OnePlus внедрила новую технологию работы с памятью – средняя скорость открытия приложений выросла втрое.

Остальные спеки у Ace 2 Pro тоже на уровне – 120-герцовый AMOLED экран, 24 Гбайт ОЗУ, топовый сенсор Sony IMX890 на 50-мегапикселей и одна из самых быстрых зарядок на рынке: с 0% до 100% батарея восполняется за 17 минут. Еще одной его "фишкой" стала технология антидождя.

Стоимость стандартной версии OnePlus Ace 2 Pro (12/256 Гбайт) начинается с 410 долларов. Модель с 24 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт встроенной памяти оценили в $550. До Украины он вряд ли доберется, но на AliExpress уже можно найти по цене от 18 000 грн.

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