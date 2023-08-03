9 из 10 позиций в рейтинге принадлежит аппаратам на базе платформы Qualcomm.

Знаменитый бенчмарк AnTuTu обновил рейтинги самых мощных Android-смартфонов на сегодняшний день. В июльском рейтинге почти весь топ-10 оккупировали модели на базе Snapdragon 8 Gen 2.

Если по итогам июня на первое место вырвалась модель Vivo X90s на основе процессора MediaTek Dimensity 9200+, то по итогам июля первое место снова занял новичок, но уже на платформе Qualcomm – это Red Magic 8S Pro. Игровой смартфон оснащенный разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 2.

Второе место с небольшим отрывом занимает iQOO 11S, а третье – vivo X90 Pro+. Затем идут iQOO 11S Pro, Vivo X90s, Oppo Find X6 Pro, Nubia Z50S Pro, Vivo X Fold2, Xiaomi 13 Ultra и OnePlus 11.

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Также специалисты AnTuTu обновили список самых производительных Android-смартфонов субфлагманского уровня. Здесь первое место отдали Redmi Note 12 Turbo, сразу за ним – realme GT Neo5 Se. Обе эти модели возглавляют июльский рейтинг с существенным отрывом от всех остальных.

В начале месяца Xiaomi представила один из самых дешевых смартфонов на рынке. При цене дешевле 150 доларов покупатели получают оптимальный процессор Snapdragon 4 Gen 2, большой экран на 6,79" и основной датчик на 50 Мп.

В свою очередь УНИАН делился рейтингом лучших смартфонов 2023 года по соотношению "цена-качество" – цены на них варьируются от 250 до 500 долларов.

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