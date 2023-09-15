Теперь пользователи смогут записывать видео в формате ProRes прямо на внешние SSD-накопители.

Помимо совершенно новой кнопки сбоку и рекордных 8 гигабайт оперативной памяти, Apple внесла еще одно интересное нововведение в Pro-смартфоны iPhone 15.

Так, владельцы "прошек" смогут записывать видео в формате ProRes прямо на внешние SSD-накопители, тем самым не забывать память. Или снимать 50-Мп RAW прямо в Capture One по проводу с минимальной задержкой. Эта функция станет настоящим прорывом для профессионалов и энтузиастов видеосъемки, пишет MacRumors.

Отмечается, что создатели контента смогут с легкостью записывать ролики длительной продолжительностью без опасения заполнить память телефона. Вместе с тем это серьезно упростит процесс переноса контента на другие платформы для дальнейшего редактирования.

Видео дня

Как известно, все модели iPhone 15 получили порт USB-C. Однако в то время, как обычные модели ограничены стандартом передачи данных USB 2.0, что обеспечивает до 480 Мбит/c, примерно как было в эру Lightning. Pro-смартфоны получили быстрый порт на 10 Гбит/с.

Чем еще iPhone 15 Pro отличаются от обычных iPhone 15

Базовые модели – по сути это прошлогодние iPhone 14 и 14 Plus, но с парочкой заметных апгрейдов. Они получили вырез Dynamic Island, разъем USB-C и камеру на 48 Мп, а корпус чуть скруглили и обновили по цветам.

Более дорогие iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получили корпус из титана, ультратонкие рамки вокруг экрана и новенький процессор A17 Pro, который поддерживает RTX в играх. А в 15 Pro Max есть поддержка 5Х оптического зума.

Цены на iPhone 15, 15 Plus и 15 Pro, по сравнению с прошлым годом, не увеличились. iPhone 15 Pro Max подорожал на $100 и стартует с $1199, но его базовая версия теперь имеет 256 Гбайт.

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