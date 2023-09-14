Похожа функция присутствует во многих Android-флагманах.

Как это обычно бывает, после презентации новых Айфонов узнаешь о различных интересных нововведениях, которые посчитали не такими важными, чтобы упоминать о них в ходе ивенте. Одной из таковых, как пишет портал MacRumors, является обратная зарядка.

Как известно, функция обратной беспроводной зарядки присутствует во многих Android-флагманах уже как пару лет. Apple реализовала похожу фичу, но через провод: USB-C в iPhone 15 может заряжать Apple Watch и AirPods.

Разъем USB-C может использоваться для зарядки самих iPhone 15, передачи данных и медиаконтента. Реверсивная проводная зарядка будет работать при использовании соответствующих кабелей – для этого понадобится двусторонний USB Type-C либо "таблетка" для Apple Watch с USB-C на конце.

Видео дня

Одним из преимуществ нового разъема называется то, что для зарядки всех гаджетов Apple, включая компьютеров, планшетов других теперь используется один и тот же кабель. На моделях iPhone 15 Pro он также обеспечивает более высокую скорость передачи данных через USB 3 – до 10 Гбит/с, при условии, что вы используете правильный кабель.

Еще одна особенность новых iPhonе, о которой Apple не упомянула на презентации – 8 Гбайт оперативной памяти. Это рекордный показатель для смартфонов Apple, правда, столько ОЗУ встроили только в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Чем отличается iPhone 15 от iPhone 14

В более дешевых iPhone 15 и 15 Plus появился вырез Dynamic Island, разъем USB-C и камера на 48 Мп, а корпус чуть скруглили и обновили по цветам.

Премиальные модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получил матовый корпус из титана, настраиваемую кнопку вместо рычажка беззвучного режима, а также супермощный процессор A17 Pro, который поддерживает RTX в играх.

Цены по сравнению с прошлым годом не увеличились: iPhone 15 стартуют от $799, а iPhone 15 Pro – от $999. В продаже с 22 сентября.

Вас также могут заинтересовать новости: