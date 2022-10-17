При ценнике в 300 долларов девайс может предложить разрешение экрана 4К, частоту обновления 60 Гц, и 78% охват цветовой палитры DCI-P3.

Компания Xiaomi пополнила линейку смарт-телевизоров под брендом Redmi моделью Redmi A70. Она оснащена 70-дюймовым дисплеем с разрешением 4K (3840×2160).

Как и другие представители серии, новинка получила металлический корпус. Заявлена частота обновления 60 Гц, 78% охват цветовой палитры DCI-P3, а также максимальная яркость на уровне 300 кд/кв.м.

Фундаментом стал четырехъядерный процессор с ядрами ARM Cortex-A35, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти. Программной платформой выступает Android TV с показанной в прошлом году оболочкой MIUI TV и набором фирменных настроек и улучшений от Xiaomi.

Видео дня

Отличительной особенностью новинки стала цена — 2199 юаней или примерно 10 000 в гривнах. Телевизор уже поступил в продажу в Китае и вскоре должен появиться на торговых площадках по типу AliExpress.

Xiaomi выпустила в продажу один из самых дешевых своих мониторов

Несколькими неделями ранее в линейке мониторов Redmi от Xiaomi появилась новая 24-дюймовая модель – с поддержкой разрешения 1080p, яркостью 250 нит и частотой обновления 75 Гц.

Новинка является одним из самых дешевых решений в своем классе – Redmi A24 оценили в 539 юаней, или примерно 2800 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: