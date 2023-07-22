С уже выпущенными смартфонами технология будет несовместима.

Одной из самых обсуждаемых инноваций прошлого года стала поддержка спутниковой связи, которая была внедрена в линейки iPhone 14 и Huawei Mate 50. Чуть позже Qualcomm представила свою технологию Snapdragon Satellite, однако до сих пор ни один флагманский смартфон этой фичей так и не обзавелся.

Исправить положение намерена Google, которая объявила, что новая ОС Android 14 будет поддерживать функцию отправки SMS-сообщений посредством спутниковой связи.

Нюанс здесь заключается в том, что для поддержки спутниковой связи будет недостаточно обновить свой девайс до Android 14, поскольку потребуется соответствующее "железо", а оно появится только в новых устройствах. Первыми совместимыми устройствами станут следующие флагманы Google Pixel и Samsung Galaxy.

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Ожидается, что в отличие от iPhone 14, спутниковая связь на Android позволит не только оправлять сигналы SOS, но и обмениваться сообщениями. А в будущем уже можно будет совершать голосовые звонки и заходить в мессенджеры.

Пользователи уже давно заметили, что логотип новой Android 14 выполнен в космической тематике: возможно, это отсылка к грядущей функции.

Что еще нового появится в Android 14

Из интересного в Android 14 обещают поиск потерянных гаджетов даже в выключенном виде, возможность удалять предустановленные приложения и использовать смартфон вместо веб-камеры на ПК или ноутбуке.

Также Google добавит в Android 14 функцию анализа состояния аккумулятора, которая уже давно есть в iOS. В настройках можно будет посмотреть количество циклов зарядки, дату изготовления батареи и оставшуюся емкость в процентах.

Первыми Android 14 получат смартфоны Google Pixel и Samsung Galaxy. Позже остальные производители обновят свои устройства до новой OC. УНИАН собрал все (подтвержденные на сегодня) модели, которые должны получить Android 14.

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