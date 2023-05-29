Работать будет без установки дополнительного ПО и драйверов на компьютер.

Google активно разрабатывает новую фичу DeviceAsWebcam, которая позволит использовать смартфон вместо веб-камеры компьютера. Прямо как Continuity Camera от Apple, только решение для Android будет полагаться на проводное подключение: смартфон придется подсоединять к компьютеру по USB.

По данным источника, нововведение станет частью Android с релизом Android 14 осенью этого года. Функция будет работать на любых ноутбуках или ПК, а также в большинстве сервисов видеосвязи.

При этом, отмечается, что устанавливать на свой девайс дополнительные приложения, драйвера и прочие ПО не потребуется – все будет работать нативно. Потребуется лишь скачать на смартфон специальное приложение и подключить его через USB.

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Пока неизвестно, какие именно Android смартфоны получат поддержку новой функции. Предположительно, сначала ее получат устройства Google Pixel, а чуть позже – владельцы вех смартфонов, поддерживающих новую версию мобильной ОС.

Кстати, в iOS такая функция появилась еще в прошлом году. И работает она без проводов, но только с Mac.

Какие еще крутые функции получит Android 14

Уже известно, что в новой ОС наконец добавят возможность удалять предустановленные производителями приложения. Также в Android-смартфонах появится спутниковая связь и функция уведомления LED-вспышкой – прямо как на iPhone.

Также в Google работают над технологией, которая объединит все Android-устройства в единую сеть. Благодаря ней выключенный гаджет можно будет отследить по энергоэффективному сигналу Bluetooth, который будут "ловить" другие смартфоны. Аналогичная функция присутствует в iOS c 2021 года.

Напоследок, с грядущим обновлением Android исправят надоедливый баг с разблокировкой в темной комнате, на который давно жаловались пользователи.

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