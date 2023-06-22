Как очистить Telegram, если он занимает много места: простой лайфхак / фото REUTERS

Популярный мессенджер Telegram многим хорош, но в то же время он крайне прожорлив – словно сжирающий гигабайты ОЗУ браузер Chrome. Не все знают, что приложение для переписок нужно время от времени чистить, как на Android, так и iPhone.

Дело в том, что мессенджер устроен таким образом, что сохраняет весь присланный вам медиаконтент – фото, видео, файлы и "гифки" – прямо на смартфон, чтобы не загружать их повторно всякий раз, как вы откроете чат.

В этом есть свои плюсы и минусы – такая особенность мессенджера экономит мобильный трафик, но негативно сказывается на свободном месте в памяти смартфона. УНИАН рассказывает, как оптимизировать расход и сбросить лишний "балласт" в виде медиафайлов.

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Как очистить Telegram, если он занимает много места

Делается это очень просто. Нужно зайти в само приложение со своего телефона, затем нажать на колесико в правом нижнем углу, перейти в "Настройки" → "Данные и память" и выбрать "Использование памяти". Далее вам нужно всего лишь нажать на кнопочку "Очистить кэш". 

Приложение покажет, какой именно контент собирается удалить

Если вы активно пользуетесь Telegram, также не будет лишним установить максимальный размер кэша 5 Гб и включите автоудаление через день. В противном случае кэш Телеграма достигнет нескольких десятков и даже сотен Гбайтов, что, помимо всего прочего, приведет к снижению общей скорости работы телефона.

Теперь нехватка свободного места на смартфоне точно перестанет вас беспокоить.

Стоит отметить, что данная процедура актуальна не только для Telegram. Точно так же можно поступать с WhatsApp, YouTube, TikTok и другими приложениями, которые крайне прожорливы.

Если освобождение памяти не случилось, а Telegram как весил кучу гигабайт, так и продолжает весить, попробуйте переустановить / удалить приложение. При полном удалении весь кэш точно будет стерт.

В случае, если Telegram не виноват, а места в телефоне все равно не хватает, УНИАН рассказывал о способах, как освободить память, ничего при этом не удаляя

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