Казалось бы, это всего лишь приложение для переписок, но Telegram довольно прожорлив и может занимать несколько десятков и даже сотен Гбайтов памяти на телефоне.

Популярный мессенджер Telegram многим хорош, но в то же время он крайне прожорлив – словно сжирающий гигабайты ОЗУ браузер Chrome. Не все знают, что приложение для переписок нужно время от времени чистить, как на Android, так и iPhone.

Дело в том, что мессенджер устроен таким образом, что сохраняет весь присланный вам медиаконтент – фото, видео, файлы и "гифки" – прямо на смартфон, чтобы не загружать их повторно всякий раз, как вы откроете чат.

В этом есть свои плюсы и минусы – такая особенность мессенджера экономит мобильный трафик, но негативно сказывается на свободном месте в памяти смартфона. УНИАН рассказывает, как оптимизировать расход и сбросить лишний "балласт" в виде медиафайлов.

Видео дня

Как очистить Telegram, если он занимает много места

Делается это очень просто. Нужно зайти в само приложение со своего телефона, затем нажать на колесико в правом нижнем углу, перейти в "Настройки" → "Данные и память" и выбрать "Использование памяти". Далее вам нужно всего лишь нажать на кнопочку "Очистить кэш".

Если вы активно пользуетесь Telegram, также не будет лишним установить максимальный размер кэша 5 Гб и включите автоудаление через день. В противном случае кэш Телеграма достигнет нескольких десятков и даже сотен Гбайтов, что, помимо всего прочего, приведет к снижению общей скорости работы телефона.

Стоит отметить, что данная процедура актуальна не только для Telegram. Точно так же можно поступать с WhatsApp, YouTube, TikTok и другими приложениями, которые крайне прожорливы.

Если освобождение памяти не случилось, а Telegram как весил кучу гигабайт, так и продолжает весить, попробуйте переустановить / удалить приложение. При полном удалении весь кэш точно будет стерт.

В случае, если Telegram не виноват, а места в телефоне все равно не хватает, УНИАН рассказывал о способах, как освободить память, ничего при этом не удаляя.

Вас также могут заинтересовать новости: