В линейку Reno 11 вошли две модели. У смартфонов много общих черт, но есть и ключевые различия.

Бренд Oppo провел презентацию линейки смартфонов Reno 11, в которую вошло две модели. Новинки стали настоящими хитами еще до анонса – на них было собрано более 250 тысяч предзаказов в китайских магазинах.

Внешне они почти копии, но начинка отличается. У старшей модели процессор Qualcomm вместо MediaTek, получше экран, быстрее зарядка и другой сенсор основной камеры. Ну и цена, естественно, выше, пишет GSMArena.

Характеристики Oppo Reno 11

Oppo Reno 11 : 6,7", AMOLED, 2412 х 1080 пикселей, 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 8200, тройная камера (Sony IMX709 50Мп+8+32), 8/12 ГБ LPDDR5X ОЗУ, батарея 4800 мАч, быстрая зарядка 67 Вт.

: 6,7", AMOLED, 2412 х 1080 пикселей, 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 8200, тройная камера (Sony IMX709 50Мп+8+32), 8/12 ГБ LPDDR5X ОЗУ, батарея 4800 мАч, быстрая зарядка 67 Вт. Oppo Reno 11 Pro : 6,74", ProXDR AMOLED, 2772 х 1240 пикселей, 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, тройная камера (Sony IMX890 50 Мп+8+32), 12 ГБ LPDDR5 ОЗУ, батарея 4700 мАч, быстрая зарядка 80 Вт.

Смартфоны получили необычное оформление модуля основной камеры. Если в предшественнике он был круглой формы черного цвета, то в Reno 11 дизайнеры пошли иным путем – здесь он получил форму эллипса, а его цвет соответствует цвету задней панели.

Также оба смартфона поддерживают 5G, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.2 и NFC-модуль. "Из" коробки они работают на Android 14 с фирменной оболочкой ColorOS 14, которая является одной из самых плавных среди Android.

Купить Oppo Reno 11 можно будет с 25 ноября этого года по цене 2499 юаней (около 12 700 грн), моделька Pro начнет продаваться с 1 декабря по цене 3499 юаней (около 17 700 грн). Пока в Китае, в 2024 году они доберутся до международного рынка.

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