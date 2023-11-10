Релиз смартфонов должен состояться до конца этого месяца.

Не успело пройти пол года с момента запуска линейки смартфонов Reno 10, как OPPO уже готовит 11-е поколение. Анонс запланирован на конец ноября 2023, а пока инсайдеры делятся подробностями и публикуют изображения новинок.

Внимание пользователей привлек модуль основной камеры. Если в Reno 10 он был круглой формы черного цвета, то в Reno 11 дизайнеры пошли иным путем – здесь он имеет форму эллипса, а его цвет соответствует цвету задней панели.

Хоть Oppo обычно предлагает отличное соотношение цены и качества, такой смартфон наверняка обойдут стороной многие из пользователей, кто ценит симметрию в своих мобильных устройствах.

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Что касается "начинки", то базовая версия Reno 11 получит процессор MediaTek Dimensity 8200, тогда как Pro-версия будет базироваться на процессоре от Qualcomm – Snapdragon 8+ Gen 1. Также, судя по изображениям, старшая модель получит перископный "телевик", который редко встретишь в среднебюджетных смартфонах.

Релиз смартфонов должен состояться в конце ноября, но до международного рынка они доберутся только в следующем году.

А в прошлом месяце OPPO представила топовые смартфоны-"раскладушки". Если еще пару лет назад телефоны со складными дисплеями казались чем-то экспериментальным, то сейчас практически каждый крупный вендор имеет парочку подобных устройств в своем ассортименте.

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