В список попали как классические, так и складные устройства. И даже нашлось место камерофону Sony.

В сентябре Apple представила свою свежую флагманскую серию – семейство iPhone 15. Новенькие айфоны обладают множеством функций и долгожданным переходом на USB-C. Но если вы не хотите переходить на iOS и предпочитаете смартфоны на Android, выбор может оказаться довольно сложным.

Редакторы портала Android Authority составили список из пяти лучших Android-альтернатив серии iPhone 15, которые вы можете купить сегодня вместо новинки от Apple.

Samsung Galaxy S23 – лучший телефон на замену iPhone для большинства людей. Все три модели получили яркий OLED-дисплей, мощный чип Snapdragon 8 Gen 2, 8 Гбайт "оперативки" и водонепроницаемость.

– лучший телефон на замену iPhone для большинства людей. Все три модели получили яркий OLED-дисплей, мощный чип Snapdragon 8 Gen 2, 8 Гбайт "оперативки" и водонепроницаемость. А модель S23 Ultra предлагает комплектный стилус и 200 мегапиксельную камеру.

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Google Pixel 8 – еще одна отличная альтернатива iPhone 15. Хоть на бумажке его характеристики, возможно, не такие мощные, как у других смартфонов в этом списке, у него одна из лучших камер с ИИ-функциями, которая в тестах "уделывает" камеру iPhone.

Также Google обещает рекордную 7-летнюю поддержку обновлениями Android.

Samsung Galaxy Z Flip 5 – для тех, кто устал не от iPhone в частности, а от классических смартфонов в общем. В разложенном виде Z Flip 5 выглядит как обычный смартфон благодаря большущему AMOLED-дисплею на 6,7-дюйма. А в сложенном виде пополам он помещается прямо в карман.

– для тех, кто устал не от iPhone в частности, а от классических смартфонов в общем. В разложенном виде Z Flip 5 выглядит как обычный смартфон благодаря большущему AMOLED-дисплею на 6,7-дюйма. А в сложенном виде пополам он помещается прямо в карман. Камера, процессор и другие характеристики у него тоже на хорошем уровне.

Samsung Galaxy Z Fold 5 – снаружи он выглядит как вполне обычный 6,2-дюймовый телефон, но в разложенном виде обнаруживается внутренний 7,6-дюймовый дисплей размером с планшет.

– снаружи он выглядит как вполне обычный 6,2-дюймовый телефон, но в разложенном виде обнаруживается внутренний 7,6-дюймовый дисплей размером с планшет. По словам обзорщиков, это удивительное и мощное универсальное устройство, с которым вы навсегда забудете про айфоны.

Sony Xperia 1V / 5V – несмотря на утрату лидерства на рынке камерофонов, Sony упорно продолжает выпускать высококачественные смартфоны. Если вам важны возможности профессиональной съемки или вы стремитесь повысить свой уровень в мобильной фотографии, то устройства серии Xperia отличный выбор.

Но у них есть большой "минус" – это цена. Xperia 1V в настоящее время можно купить за 1399 долларов.

Новые iPhone покажут, как обычно, в сентябре. По слухам, они получатся куда интересней iPhone 15. Ранее журналисты собрали 16 самых ожидаемых функций и изменений, которые Apple приберегла для линейки 2024 года.

А уже в начале 2024 года дебютирует Galaxy S24, которые называют "самыми умными смартфонами на рынке". Также производитель реализует в новой линейке все самые последние тренды и функции: мы уже слышали о титановой рамке, суперузкой рамке и рекордных 2 Гбайтах памяти.

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